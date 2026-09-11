GALERIE FOTO Farul Constanța - UTA 4-2, pe Sport.ro. Spectacol la Ovidiu! „Marinarii”, victorie fără emoții

Farul Constanța - UTA 4-2, pe Sport.ro. Spectacol la Ovidiu! „Marinarii”, victorie fără emoții Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciul a contat pentru etapa a noua din Superligă.

TAGS:
Farul ConstantaUTA AradFarul - UTAIoan Ovidiu SabauAdrian Mihalcea
Din articol

Farul - UTA 4-2 (Ahlinvi 3, Radaslavescu 20, 57, Alibec 44 / Coman 37, El Sawy 87)

Final: Horia Mladinovici pune capăt partidei.

Min. 87: GOOOOOOL UTA! El Sawy șutează puternic de la marginea careului, iar Munteanu nu are nicio șansă să intervină.

Min. 57: GOOOOOOL Farul! Radaslavescu ajunge primul la o minge în careu și marchează pentru a doua oară.

Min. 44: GOOOOOOL Farul! Alibec profită de o respingere greșită în fața porții și împinge balonul în plasa lăsată liberă de portar.

Min. 37: GOOOOOOL UTA! Coman profită de o nesincronizare în apărarea adversă și marchează cu un șut din întoarcere.

Min. 22: Gol anulat Farul! Alibec înscrie, însă reușita sa este anulată. Motivul? Un henț evident.

Min. 20: GOOOOOOL Farul! Radaslavescu trece ușor de un adversar în careu și îl învinge pe portar cu un șut plasat la colțul lung.

Min. 3: GOOOOOOOL Farul! Ahlinvi este găsit excelent în careu, șutează din prima, iar Brazao nu are nicio șansă să intervină.

Min. 1: Fluier de start la Ovidiu.

  • Farul constanta uta arad superliga superbet 11092026 6
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Echipele de start din Farul - UTA

  • Farul: R. Munteanu - Bouzamoucha, Aberdin, Gustavo - Sima, Njike, Ahlinvi, C. Ganea - Goncear, Alibec, Radaslavescu. Rezerve: Buzbuchi - Cercel, Larie, Dican, Kaminsiki, Țicu, N. Popescu, Sylvestre, Marincean, Tănasă. Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău.
  • UTA Arad: Brazao - Dorobanțu, Ouaneh, Benga, Padula - Mino, A. Roman - Abdallah, Papeau, Țăroi - M. Coman. Rezerve: Gorcea - Bădescu, Gueulette, Ivanov, El Sawy, Tzionis, Sinani. Antrenor: Adi Mihalcea.

Farul Constanța - UTA Arad

Dobrogenii au pierdut în prima etapă, 1-2 pe terenul celor de la Universitatea Cluj. Au urmat două victorii și cinci rezultate de egalitate.

Arădenii sunt neînvinși în ultimele trei jocuri din campionat, interval în care au scos șapte puncte.

Pe spațiul porții constănțenilor s-au tras cele mai puține șuturi în primele opt runde, doar 23.

Nouă dintre cele 11 goluri marcate de UTA au fost înscrise în repriza secundă, dintre care cinci după minutul 75.

18 jucători autohtoni a utilizat Farul în ediția curentă (din 26), cei mai mulți dintre toate competitoarele.

Ioan Ovidiu Sabău (Farul) nu a pierdut în fața lui Adrian Mihalcea (UTA)

Ioan Ovidiu Sabău este neînvins în cele trei întâlniri din Superligă cu Adrian Mihalcea, palmaresul confruntărilor directe din postura de antrenori cuprinzând un succes ,,Moțul” și două remize.

Constănțenii nu s-au mai impus într-un duel cu arădenii de pe prima scenă din 24 februarie 2023, UTA - Farul 0-1. Au urmat în campionat două succese pentru ,,Bătrâna Doamnă” și șase rezultate de egalitate.

Cea mai recentă dispută directă din Superligă a avut loc pe 26 aprilie 2026, UTA - Farul 0-0. Info: LPF

Clasamentul din Superligă

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Romsilva a scos la vânzare două milioane de metri cubi de lemn de foc. Cât plătește o familie pentru iarnă
Romsilva a scos la vânzare două milioane de metri cubi de lemn de foc. Cât plătește o familie pentru iarnă
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul român de Champions League, titular pentru Bayern Munchen în 6-1 cu Bodo/Glimt! ”Câteva pase foarte bune”
Fotbalistul român de Champions League, titular pentru Bayern Munchen în 6-1 cu Bodo/Glimt! ”Câteva pase foarte bune”
ULTIMELE STIRI
Pancu, epuizat după Rapid - Voluntari: "Am spart niște lucruri prin vestiar! Se poate ajunge și în play-out, sunt îngrijorat"
Pancu, epuizat după Rapid - Voluntari: "Am spart niște lucruri prin vestiar! Se poate ajunge și în play-out, sunt îngrijorat"
Sunderland - Arsenal 0-2 | „Tunarii”, victorie la Sunderland: Bruno Guimaraes a înscris o „rachetă” (VOYO)
Sunderland - Arsenal 0-2 | „Tunarii”, victorie la Sunderland: Bruno Guimaraes a înscris o „rachetă” (VOYO)
Lovitură de proporții pregătită de Gigi Becali! Arabii numără bani pentru starul FCSB
Lovitură de proporții pregătită de Gigi Becali! Arabii numără bani pentru starul FCSB
Ce a spus Olimpiu Morțan despre naționala României, după o prestație excelentă în Rapid - Voluntari 2-1
Ce a spus Olimpiu Morțan despre naționala României, după o prestație excelentă în Rapid - Voluntari 2-1
Reacția lui Florin Pîrvu, după ce a ratat la mustață un rezultat pozitiv cu Rapid
Reacția lui Florin Pîrvu, după ce a ratat la mustață un rezultat pozitiv cu Rapid
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali îl vrea la FCSB, iar antrenorul i-a spus direct: „Poți să mă suni oricând!”

Gigi Becali îl vrea la FCSB, iar antrenorul i-a spus direct: „Poți să mă suni oricând!”

Gigi Becali și-a dat acordul pentru noul antrenor de la FCSB! Urmează testul decisiv: ”I-am spus să vorbească cu el!”

Gigi Becali și-a dat acordul pentru noul antrenor de la FCSB! Urmează testul decisiv: ”I-am spus să vorbească cu el!”

Bogdan Stoica, fără vreo șansă în fața rusului Baklanov la Tokyo în K-1 World Max, LIVE pe VOYO!

Bogdan Stoica, fără vreo șansă în fața rusului Baklanov la Tokyo în K-1 World Max, LIVE pe VOYO!

Răspuns final pentru Ianis Hagi! Anunțul israelienilor

Răspuns final pentru Ianis Hagi! Anunțul israelienilor

Campionul cu FCSB din 2025 s-a despărțit de echipa lui Gigi Becali și a debutat astăzi la Dinamo!

Campionul cu FCSB din 2025 s-a despărțit de echipa lui Gigi Becali și a debutat astăzi la Dinamo!

Florin Prunea a numit următorul antrenor care va fi dat afară: „Mai are o etapă”

Florin Prunea a numit următorul antrenor care va fi dat afară: „Mai are o etapă”



Recomandarile redactiei
Lovitură de proporții pregătită de Gigi Becali! Arabii numără bani pentru starul FCSB
Lovitură de proporții pregătită de Gigi Becali! Arabii numără bani pentru starul FCSB
Pancu, epuizat după Rapid - Voluntari: "Am spart niște lucruri prin vestiar! Se poate ajunge și în play-out, sunt îngrijorat"
Pancu, epuizat după Rapid - Voluntari: "Am spart niște lucruri prin vestiar! Se poate ajunge și în play-out, sunt îngrijorat"
Sunderland - Arsenal 0-2 | „Tunarii”, victorie la Sunderland: Bruno Guimaraes a înscris o „rachetă” (VOYO)
Sunderland - Arsenal 0-2 | „Tunarii”, victorie la Sunderland: Bruno Guimaraes a înscris o „rachetă” (VOYO)
Rațiu, decisiv la golul lui Rayo de pe Bernabeu! Cum i-a suflat mingea lui Vinicius
Rațiu, decisiv la golul lui Rayo de pe Bernabeu! Cum i-a suflat mingea lui Vinicius
Gigi Becali îl vrea la FCSB, iar antrenorul i-a spus direct: „Poți să mă suni oricând!”
Gigi Becali îl vrea la FCSB, iar antrenorul i-a spus direct: „Poți să mă suni oricând!”
Alte subiecte de interes
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
FCSB, afară din Ghencea! Unde se va juca partida cu UTA Arad
FCSB, afară din Ghencea! Unde se va juca partida cu UTA Arad
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: ”Vor sta la rând, așa e la mine!”
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: ”Vor sta la rând, așa e la mine!”
"E un transfer, nu e un pariu!" Gică Hagi a replicat imediat când a fost întrebat despre fotbalistul adus la Farul
"E un transfer, nu e un pariu!" Gică Hagi a replicat imediat când a fost întrebat despre fotbalistul adus la Farul
"Mulțumit de punct?" Răspunsul lui Mircea Rednic, după Farul - UTA
"Mulțumit de punct?" Răspunsul lui Mircea Rednic, după Farul - UTA
CITESTE SI
Ilie Bolojan: „E timpul pentru decizii”. Premierul interimar avertizează asupra costurilor blocajului politic

stirileprotv Ilie Bolojan: „E timpul pentru decizii”. Premierul interimar avertizează asupra costurilor blocajului politic

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Un Audi RS4 a stat 18 ani nefolosit într-un garaj și a ajuns să valoreze o avere. Are doar 19.600 de kilometri la bord

stirileprotv Un Audi RS4 a stat 18 ani nefolosit într-un garaj și a ajuns să valoreze o avere. Are doar 19.600 de kilometri la bord

Romsilva a scos la vânzare două milioane de metri cubi de lemn de foc. Cât plătește o familie pentru iarnă

stirileprotv Romsilva a scos la vânzare două milioane de metri cubi de lemn de foc. Cât plătește o familie pentru iarnă

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!