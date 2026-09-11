Farul - UTA 4-2 (Ahlinvi 3, Radaslavescu 20, 57, Alibec 44 / Coman 37, El Sawy 87)
Final: Horia Mladinovici pune capăt partidei.
Min. 87: GOOOOOOL UTA! El Sawy șutează puternic de la marginea careului, iar Munteanu nu are nicio șansă să intervină.
Min. 57: GOOOOOOL Farul! Radaslavescu ajunge primul la o minge în careu și marchează pentru a doua oară.
Min. 44: GOOOOOOL Farul! Alibec profită de o respingere greșită în fața porții și împinge balonul în plasa lăsată liberă de portar.
Min. 37: GOOOOOOL UTA! Coman profită de o nesincronizare în apărarea adversă și marchează cu un șut din întoarcere.
Min. 22: Gol anulat Farul! Alibec înscrie, însă reușita sa este anulată. Motivul? Un henț evident.
Min. 20: GOOOOOOL Farul! Radaslavescu trece ușor de un adversar în careu și îl învinge pe portar cu un șut plasat la colțul lung.
Min. 3: GOOOOOOOL Farul! Ahlinvi este găsit excelent în careu, șutează din prima, iar Brazao nu are nicio șansă să intervină.
Min. 1: Fluier de start la Ovidiu.
Dobrogenii au pierdut în prima etapă, 1-2 pe terenul celor de la Universitatea Cluj. Au urmat două victorii și cinci rezultate de egalitate.
Arădenii sunt neînvinși în ultimele trei jocuri din campionat, interval în care au scos șapte puncte.
Pe spațiul porții constănțenilor s-au tras cele mai puține șuturi în primele opt runde, doar 23.
Nouă dintre cele 11 goluri marcate de UTA au fost înscrise în repriza secundă, dintre care cinci după minutul 75.
18 jucători autohtoni a utilizat Farul în ediția curentă (din 26), cei mai mulți dintre toate competitoarele.
Ioan Ovidiu Sabău (Farul) nu a pierdut în fața lui Adrian Mihalcea (UTA)
Ioan Ovidiu Sabău este neînvins în cele trei întâlniri din Superligă cu Adrian Mihalcea, palmaresul confruntărilor directe din postura de antrenori cuprinzând un succes ,,Moțul” și două remize.
Constănțenii nu s-au mai impus într-un duel cu arădenii de pe prima scenă din 24 februarie 2023, UTA - Farul 0-1. Au urmat în campionat două succese pentru ,,Bătrâna Doamnă” și șase rezultate de egalitate.
Cea mai recentă dispută directă din Superligă a avut loc pe 26 aprilie 2026, UTA - Farul 0-0. Info: LPF
Clasamentul din Superligă