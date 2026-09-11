Farul - UTA 4-2 (Ahlinvi 3, Radaslavescu 20, 57, Alibec 44 / Coman 37, El Sawy 87)

Final: Horia Mladinovici pune capăt partidei.

Min. 87: GOOOOOOL UTA! El Sawy șutează puternic de la marginea careului, iar Munteanu nu are nicio șansă să intervină.

Min. 57: GOOOOOOL Farul! Radaslavescu ajunge primul la o minge în careu și marchează pentru a doua oară.

Min. 44: GOOOOOOL Farul! Alibec profită de o respingere greșită în fața porții și împinge balonul în plasa lăsată liberă de portar.

Min. 37: GOOOOOOL UTA! Coman profită de o nesincronizare în apărarea adversă și marchează cu un șut din întoarcere.

Min. 22: Gol anulat Farul! Alibec înscrie, însă reușita sa este anulată. Motivul? Un henț evident.

Min. 20: GOOOOOOL Farul! Radaslavescu trece ușor de un adversar în careu și îl învinge pe portar cu un șut plasat la colțul lung.

Min. 3: GOOOOOOOL Farul! Ahlinvi este găsit excelent în careu, șutează din prima, iar Brazao nu are nicio șansă să intervină.

Min. 1: Fluier de start la Ovidiu.