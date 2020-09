LPF pune presiune! Suporterii romani, tot mai aproape de revenirea in tribune! Autoritatile din Romania, influentate de ce se intampla in Italia si Belgia!

Oficialii LPF au anuntat la Pro X cand vor putea reveni suporterii in tribune.

Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Stefan, a spus ca forul face presiuni pentru ca fanii romani sa poata lua parte la meciuri de pe stadion.

Asta in contextul in care autoritatile italiene si cele belgiene au permis deja accesul suporterilor in tribune.

"Merg spre o intalnire. Am auzit ca ministrul Italiei a permis intrarea a 1.000 de oameni la o competitie de tenis din Roma. Am discutat cu reprezentantii autoritatilor, a mai vorbit si domnul Iorgulescu, eu cred ca in perioada urmatoare vom avea si noi o decizie similara, care sa permita intrarea unui numar limitat de oameni la meciuri", a declarat secretarul general al LPF, Justin Stefan, la Ora exacta in sport.

Si oficialii Ministerului Sanatatii au vorbit recent despre posibilitatea ca fanii sa poata merge la meciuri incepand in luna octombrie.

Suporterii nu au mai putut intra pe stadion in ultimele 7 luni, din cauza pandemiei de coronavirus.

