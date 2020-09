Anuntul asteptat de toti suporterii din Romania! Ministrul Ionut Stroe a dezvaluit cand vor putea reveni fanii in tribune! 

De la inceputul lunii martie, in Romania activitatile sportive se desfasoara in absenta fanilor.

Pandemia de coronavirus a inchis portile stadioanelor si salilor de sport pentru suporteri. Atat fanii, cat si sportivii resimt aceasta absenta si cu totii asteapta cu nerabdare revenirea la normal.

Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj care le da sperante tuturor cu privire la intoarcerea in tribune.

Acesta a declarat ca fanii vor putea sa revina pe stadioane la sfarsitul toamnei, daca sunt indeplinite anumite conditii.

"La 1 octombrie se va face la nivelul Guvernului o evaluare generala a impactului masurilor luate in ultima perioada, adica deschiderea scolilor, a anumitor activitati sportive, a cinematografelor, a restaurantelor, precum si, bineinteles, impactul campaniei electorale.

Ministerul Tineretului si Sportului are pentru data de 1 octombrie doua obiective in agenda, dupa aceasta evaluare. Primul este posibilitatea revenirii spectatorilor pe stadioane in acest an, la sfarsitul acestei toamne, intr-un numar si in conditii clar si bine definite, iar al doilea este un set de masuri care sa permita reluarea competitiilor la nivel de copii si juniori si la ligile inferioare", a fost mesajul lui Ionut Stroe.

Ministrul a punctat si faptul ca "responsabilitatea organizarii de meciuri cu spectatori apartine in egala masura autoritatilor, care trebuie sa ofere aceste norme legale, dar si organizatorilor acestor meciuri".