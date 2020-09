Suporteri pe stadioane din octombrie?! Ministrul Sanatatii a facut anuntul: de ce depinde revenirea fanilor in tribune

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a vorbit despre subiectul care framanta cel mai tare fotbalul romanesc in acest moment: cand revin suporterii in tribune?

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca este posibil ca suporterii sa revina in tribune la inceputul lunii octombrie, insa totul va depinde de cum vor evolua numarul de cazuri de Covid-19 din Romania in urmatoarele 2 saptamani.

"Vedem evolutia din urmatoarele doua saptamani. A fost o luna plina, incarcata, cu masuri de revenire la normalitate. De la 1 septembrie s-au redeschis restaurantele, teatrele, cinematografele, e o luna electorala, a inceput anul scolar, a revenit populatia din concedii. Vedem cata aglomeratie e deja in mijloacele de transport in comun.

Sunt doua saptamani in care vom avea o evaluare. Aceasta evaluare ne va da si masura altor relaxari sau reveniri la normalitate, cum e cazul spectatorilor pe stadioane. Deocamdata gestionam reinceperea anului scolar. Asta e foarte important acum. Dupa, la inceputul lunii octombrie, putem vorbi si despre alte masuri de revenire la normalitate.

Fotbalul si suporterii sunt altceva. Traiesc momentul! Sunt momente in care regulile sunt lasate deoparte in fata sentimentelor. Haideti sa vedem ce facem cu transmiterea comunitara, sa fie in limite sau chiar mai scazuta. Sa ramanem in platou si mergem in parte descendenta, apoi ne permitem alte masuri de revenire", a spus Nelu Tataru pentru Gazeta.

Nelu Tataru: "Cu siguranta vor fi reguli care trebuie respectate!"

Ministrul Sanatatii a confirmat ca vor fi reguli strice in ceea ce priveste revenirea suporterilor pe stadioane:

"Cu siguranta vor fi reguli care trebuie respectate. Dar aceasta revenire trebuie sa se faca intr-un context epidemiologic cu stabilitate, chiar in scadere ca numar de cazuri", a mai spus Nelu Tataru.