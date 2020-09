Rapidistii cer autoritatilor sa permita accesul fanilor pe stadion! "Forta noastra sta in suporteri!" + Motivele pentru care au schimbat tricourile visinii cu unele roz!

Din articol Au schimbat tricourile visinii cu unele roz

Rapid a inceput noul sezon al Ligii a 2-a in forta, reusind sa castige primele trei partide deja disputate.

Giulestenii considera ca au nevoie de fani in tribune, meci de meci, pentru a reusi sa isi atinga obiectivul, respectiv sa obtina promovarea in Liga 1.

"As vrea la toate disciplinele sportive sa vina din nou suporterii la stadion si mai ales ca vorbim de fotbal, e cel mai iubit sport din Romania si ai ocazia sa vii sa fii langa echipa.

Simtim lipsa suporterilor, au si ei de suferit foarte mult pentru ca nu e usor sa stai in fata televizorului in loc sa vii la stadion si sa iti vezi favoritii la munca. Noi ne gandim ca ei sunt acolo, alaturi de noi, consideram ca sunt in tribune, alaturi de noi, ii cunosc foarte bine, ei ne vor sustine si la bine, si la rau.

Pentru noi fiecare meci este cu o incarcatura speciala si fiecare meci e tratat cu maxima seriozitate, in speta cel cu Turris. E un meci la fel de important ca toate celelalte care au fost si care vor mai veni. Aici, in Regie, ne simteam bine ca loc, ca pozitionare a stadionului, aproape de Giulesti, dar gazonul nu arata tocmai bine si asta nu numai pentru noi, ci si pentru adversari", a declarat antrenorul Rapidului, Adrian Iencsi.

De asemenea, si portarul echipei, Virgil Draghia, a vorbit despre cat conteaza suporterii. "Pe noi ne afecteaza foarte tare faptul ca jucam fara spectatori, pentru ca Rapidul se identifica cu suporterii, Rapid inseamna suporteri si forta noastra sta in suporteri. Pe noi ne afecteaza foarte tare ca nu sunt alaturi de noi. Suporterii nostri sunt foarte fanatici, dar cred ca ar respecta regulile de distantare doar ca sa fie alaturi de echipa si sa reuseasca sa o sustina", a spus Draghia.

Au schimbat tricourile visinii cu unele roz



In alta ordine de idei, inainte de duelul cu Turris Turnu Magurele, rapidistii au imbracat tricouri roz pentru a-si exprima sprijinul fata de actiunile Fundatiei Renasterea, care lupta pentru prevenirea si combaterea cancerului la femeile din Romania.

"Este o onoare pentru noi sa putem sustine aceasta initiativa caritabila atat de importanta pentru Romania. Stim ca statisticile arata destul de ingrijorator si ca cel mai util ar fi ca femeile de la noi din tara, sa poata avea acces la servicii medicale de diagnostic pentru a putea preveni aparitia sau agravarea cancerului, asa cum se intampla in restul tarilor din Europa.

Este o responsabilitate pentru fiecare dintre noi sa contribuim, fiecare cum poate, la sustinerea sistemului medical din Romania, mai ales in zonele defavorizate. Daca in 2020 se poate organiza un maraton digital, atentie digital, in 31 de tari europene, in acelasi timp, pentru aceasta cauza, putem si noi sa ne imbracam pentru un timp in roz, chiar daca noi simtim visiniu cu toata faptura noastra", a mentionat Iencsi.