Suporterii lui Dinamo, AMENDATI pentru nerespectarea distantarii sociale! Au vrut sa ii intampine pe fotbalisti, dar jandarmeria le-a venit de hac

Mai multi suporteri ai lui Dinamo au fost amentati de catre jandarmerie.

Suporterii lui Dinamo au fost de jandarmi pentru ca au intampinat echipa pe Bulevardul Barbu Vacarescu din Bucuresti, inaintea pe care 'cainii' au disputat-o in Stefan cel Mare cu Botosani.

In procesul verbal completat de jandarmi se mentioneaza ca suporterii 'au participat la o manifestatie publica'.

Dinamo a remizat pe teren propriu cu Botosani, scor 1-1, si ramane fara victorie in actualul sezon al Ligii 1.

"Cainii" au remizat in prima etapa, scor 1-1 pe teren propriu cu Hermannstadt, iar in etapa a doua au fost invinsi in deplasare de Chindia Targoviste, scor 1-0.