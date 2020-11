LPF ia MASURI de urgenta dupa vanzarea lui Dinamo catre spanioli! "Trebuie sa fie niste principii minime!" Ce departament se va infiinta

Dupa ce tranzactia clubului Dinamo dintre Negoita si investitorii spanioli a lasat mari semne de intrebare si a adus si mai multe probleme la nivelul clubului, LPF este gata sa intervina si sa ia masuri.

Spaniolii condusi de Pablo Cortacero au reusit sa cumpere unul dintre cele mai de traditie cluburi din Romania. Desi se spera in inceperea unei transformari in bine la Dinamo, lucrurile nu stau deloc asa si echipa pare ca are probleme la fel de mari ca in trecut.

In acest context, LPF este gata sa ia masuri si vrea sa infiinteze un departament de integritate pentru verificarea unor viitoare astfel de tranzactii:

"Nu avem informatii despre spanioli, dar dupa ce vom finaliza evaluarea financiara a cluburilor din Liga 1, unde domnul Duru se ocupa de asta, atunci pasul numarul doi este un departament de integritate in cadrul Ligii, care sa defineasca niste principii minime.

Nu poti sa faci ce fac cei din Anglia, dar macar principii minime, pe parte administrativa. Un departament de integritate care sa verifice tot ce inseamna tranzactii din astea", a declarat Justin Stefan, secretarul general al LPF, pentru Digi Sport.