Lovitura pregătită de Rapid! Billel Omrani poate ajunge în Giulești  

Billel Omrani a rămas liber de contract la 1 iulie 2022, după ce s-a aflat sub contract cu CFR Cluj timp de șase sezoane.

A sperat să dea lovitura, dar nu a fost pe placul selecționerului

Franco-algerianul a refuzat prelungirea contractului cu echipa din Gruia, în speranța că va prinde un angajament în Franța sau într-un campionat puternic european, iar în cel mai rău caz se va îndrepta către o ligă unde i se va oferi un salariu consistent.

Din păcate, naționala Algeriei a pierdut calificarea la CM 2022 în fața Camerunului (1-0, 1-2), la finalul lunii martie, iar atacantul a fost "exclus definitiv" din anturajul "fenecilor", după ce selecționerul Djamel Belmadi a fost dezamăgit de prestația sa din amicalul cu Iranul, în care a jucat 19 minute, și nu ar fi apreciat atitudinea acestuia, care și-ar fi arătat nemulțumirea că a fost doar rezervă nefolosită contra Ungandei (2-0) și Tanzaniei (2-0), în preliminariile Cupei Africii pe Națiuni.

FCSB și Craiova s-au retras din cursa pentru atacantul algerian

De asemenea, ofertele din Turcia și Golful Persic nu s-au materializat, deocamdată, din cauza că impresarul său ar fi cerut o primă de instalare și un salariu enorme. Ultimul meci oficial jucat de Omrani a avut loc pe 15 mai, adică în urmă cu aproape trei luni de zile, talentatul fotbalist pierzând perioada de pregătire din această vară și reluarea majorității campionatelor europene.

Agentul atacantului a fost în contact cu Gigi Becali, care îl aprecia pe fotbalist și îl dorea la FCSB, dar latifundiarul a ales să nu îi facă o ofertă, descurajat de salariul de 600.000 de euro pe an cerut. Șanse ca el să ajungă la echipa lui Gigi Becali sunt infime, după ce acesta i-a transferat pe David Miculescu și Bogdan Rusu. Aceeași decizie a luat și CSU Craiova, care l-a tatonat, la începutul acestei veri, dar l-a preferat pe Rivaldinho, un fotbalist cu pretenții financiare mai decente.

Rapidul, singura echipă din România care îl dorește și și-l permite

Singura echipa din SuperLiga care a mai rămas în cărți pentru semnătura acestuia este Rapid, acolo unde Dan Șucu și ceilalți finanțatori și sponsori nu se uită la bani pentru că vor ca giuleștenii să câștige campionatul în sezonul în care se sărbătoreste centenarul.

Dacă Omrani nu își găsește rapid un contract în țările arabe, unde să câștige un salariu foarte mare, el are șanse foarte mari să întărească lotul cu care Adrian Mutu va ataca calificarea în play-off, cucerirea titlului și a Cupei României.

A jucat la Marseille și are cinci titluri de campion cu CFR Cluj

Billel Omrani (29 ani) s-a născut în Forbach, în nord-vestul Franței, din părinți algerieni. El s-a format la echipele de juniori SO Merlebach, Gymnastique Marienau și Olympique Marseille, evoluând la seniori pentru OL (2011-2013, 2014-2016), AC Arlesien (2013-2014) și CFR Cluj (2016-2022). Are selecții la naționalele de juniori ale Franței (U17, U18, U19) și are o prezență la reprezentativa de seniori a Algeriei (2022).

În palmaresul său se găsesc cinci titluri de campion în Liga 1 ( 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022), două Supercupe ale României (2018, 2020), o Cupă a Ligii (2011-2012) și o Supercupă (2011) în Franța. Este considerat unul dintre cei mai tehnici și mai valoroși jucători străini care au evoluat în campionatul României. Poate juca ca atacant central, extremă dreapta sau extremă stânga, piciorul de bază este cel stâng, iar acum este evaluat la 1.6 milioane de euro.

FC RAPID 1923, în perioada de mercată varo 2022:



Antrenor - Adrian Mutu (confirmat)

Veniri - Alexandru Mățan (22 ani / mijlocaș ofensiv / Columbus Crew / suma necunoscută), Marko Dugandzic (28 ani / atacant / CFR Cluj / 400.000 euro), Arnel Jakupovic (24 ani / atacant / NK Domzale / liber de contract), Jayson Papeau (26 ani / extremă stânga / Warta Poznan / 200.000 euro), Andrei Ciobanu (24 ani / mijlocaș central / FCV Farul / 100.000 euro), Valentin Costache (23 ani / extremă stânga / CFR Cluj / 100.000 euro), Florin Ștefan (26 ani / fundaș stânga / CFR Cluj / 200.000 euro), Paul Iacob (25 ani / fundaș central / Chindia Târgoviște / liber de contract), Damien Dussaut (27 de ani / fundaș dreapta / FCV Farul / liber de contract), Alexandru Crivac (20 ani / închizător / CFC Argeș / liber de contract)

Reveniri după împrumuturi - Rareș Lazăr (23 ani / mijlocaș central / SSU Poli Timișoara), Enrichi Finică (19 ani / fundaș stânga / Unirea Constanța), Alexandru Tătaru (20 ani / portar / Foresta Suceava), Sebastian Micu (21 ani / portar / CSM Reșița), Luca Florica (19 ani / fundaș stânga / Academica Clinceni), Antonio Bradu (20 ani / închizător / Corvinul Hunedoara), Cristian Ignat (18 ani / fundaș central / Unirea Constanța)

Plecări - Rareș Ilie (19 ani / extremă stânga / Nice / 5 milioane de euro), Nicolae Cârnaț (23 ani / extremă dreapta / CFR Cluj / împrumut încheiat), Albert Stahl (23 ani / extremă stânga / UTA Arad / împrumutat), Matias Perez Acuna (28 ani / fundaș dreapta / CD Badajoz / contract reziliat), Adrian Bălan (32 ani / atacant / "U" Cluj / contract încheiat), Cătălin Hlistei (27 ani / mijlocaș stânga / "U" Cluj / contract încheiat), Rareș Lazăr (23 ani / mijlocaș central / FC Brașov SR / contract reziliat), Petre Goge (30 ani / fundaș stânga / contract încheiat), Alexandru Dandea (34 ani / fundaș central / CSC Șelimbăr 1599 / contract încheiat), Saifeddine Alami (29 ani / mijlocaș ofensiv / contract încheiat), Antonio Bradu (20 de ani / închizător / Corvinul Hunedoara / împrumutat), Ștefan Lefter (22 ani / portar / Corvinul Hunedoara / împrumutat), Valentin Mărgărit (18 ani / portar / Progresul Spartac / contract reziliat), Ciprian Popescu (18 ani / atacant / Progresul Spartac / contract reziliat), Raul Costin (37 ani / mijlocaș central / contract încheiat), Mircea Leasă (23 ani / fundaș dreapta / contract încheiat), Alin Demici (22 ani / fundaș stânga / FC Dinamo 1923 / contract reziliat), Luca Florică (19 ani / fundaș stânga / Progresul Spartac / împrumutat), Sebastian Micu (21 ani / portar / FC Brașov SR / împrumutat)

Primul "11" probabil: Moldovan - DUSSAUT, Săpunaru, IACOB, FL. ȘTEFAN - Kait, CIOBANU (Crepulja) - Sefer, Pănoiu (U21), MĂȚAN (COSTACHE) - DUGANDZIC