Los Angeles Lakers, graţie vedetelor sale LeBron James şi Luka Doncic, a obţinut o victorie aşteptată pe parchetul lui New Orleans Pelicans, 111-103, marţi seara, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), informează AFP.

LeBron James, 30 de puncte, 8 pase decisive și 8 recuperări în New Orleans Pelicans - Los Angeles Lakers 103-111



LeBron James (41 de ani) şi Doncic au înscris împreună 60 de puncte, graţie unei serii de coşuri reuşite pe final de meci.

Doncic, care a mai avut şi 10 pase decisive, şi James (8 pase decisive şi 8 recuperări) au înscris fiecare câte 30 de puncte, aducând pentru LA Lakers a treia victorie consecutivă.

