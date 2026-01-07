VIDEO LeBron James face show în NBA și la 41 de ani! Câte zeci de puncte a marcat în ultimul meci

LeBron James face show în NBA și la 41 de ani! Câte zeci de puncte a marcat în ultimul meci Baschet
Starul lui Los Angeles Lakers, ca în tinerețe.

Lebron Jamesluka doncicLos Angeles LakersNew Orleans PelicansNBA
Los Angeles Lakers, graţie vedetelor sale LeBron James şi Luka Doncic, a obţinut o victorie aşteptată pe parchetul lui New Orleans Pelicans, 111-103, marţi seara, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), informează AFP.

LeBron James, 30 de puncte, 8 pase decisive și 8 recuperări în New Orleans Pelicans - Los Angeles Lakers 103-111

LeBron James (41 de ani) şi Doncic au înscris împreună 60 de puncte, graţie unei serii de coşuri reuşite pe final de meci. 

Doncic, care a mai avut şi 10 pase decisive, şi James (8 pase decisive şi 8 recuperări) au înscris fiecare câte 30 de puncte, aducând pentru LA Lakers a treia victorie consecutivă.

LA Lakers ocupă locul 3 în clasamentul Conferinţei de Vest, cu un bilanţ de 23 victorii şi 11 eşecuri, în timp ce Pelicans rămân pe ultimul loc, cu doar 8 victorii şi 30 de înfrângeri. 

Oklahoma City Thunder rămâne lider autoritar cu 30 victorii şi 7 înfrângeri.

Celelalte rezultate de marţi din NBA

Sacramento Kings - Dallas Mavericks 98-100

Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs 106-105

Minnesota Timberwolves - Miami Heat 122-94

Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers 116-120

Washington Wizards - Orlando Magic 120-112

Lider în clasamentul Conferinţei de Est este Detroit Pistons, cu 27 victorii şi 9 înfrângeri. Agerpres

