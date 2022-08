Oltenii au pierdut cu 1-0 pe teren propriu în fața lui Rapid. Până acum, Universitatea Craiova nu a reușit niciun rezultat pozitiv în Superliga. Două egaluri și o înfrângere au înregistrat formația lui Laszlo Balint.

Sorin Cârțu, președintele clubului, este de părere că victoria giuleștenilor este nemeritată și că formația sa a arătat mult mai bine, chiar dacă au încasat un gol rapid imediat după startul reprizei secunde, fapt care a destabilizat puțin prestația oltenilor.

Cârțu: „Nu am avut continuitate”

„Păcat că nu am avut continuitatea jocului bun pe care l-am făcut în prima repriză. A doua repriză poate s-a tăiat și cu golul primit imediat cum am venit de la vestiar.

Este o victorie a Rapidului pe care trebuie s-o acceptăm, chiar dacă nu suntem de acord cu ea. O să spun că e nemeritat că am pierdut, măcar de era un egal, astfel încât lumea să fi plecat pe premiza asta, că nu am fost învinși. Viața merge înainte, ăsta e fotbalul.”, a spus Cârțu.

Universitatea Craiova - Rapid 0-1

Partida de pe Ion Oblemenco a început brutal, nu mai puțin de patru jucători au văzut cartonașul galben în prima parte a jocului. Grigore (6'), Vătăjelu (9'), Căpățînă (11') și Kait (25') au fost avertizați de centralul Fesnic. Lista a continuat și în a doua repriză, dar doar de partea Craiovei: Baiaram (65'), Koljic (77') și Crețu (87').

În prima repriză, Universitatea a fost echipa mai bună, dar, Adrian Mutu și-a ghidat mai bine echipa la pauză, iar Alexandru Ioniță II a primit o pasă excelentă de la Kait și a deblocat tabela în minutul 51.

Rapid a înșfăcat cele trei puncte pe Ion Oblemenco și sunt deja la a doua victorie în actuala stagiune a Superligii. Următoarea partidă pe care o vor disptua va fi cu FC Argeș, iar oltenii vor face deplasarea la Zorya pentru turul al treilea preliminar din Conference League.