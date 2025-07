Tony da Silva (44 de ani), fostul fundaș de la CFR Cluj, în prezent antrenor la Poli Iași, a oferit o primă reacție în exclusivitate pentru Sport.ro după dispariția lui Diogo Jota, starul lui Liverpool, decedat în urma unui accident rutier.



Totul s-a întâmplat în localitatea Zamora din Spania, unde Jota se afla în vacanță alături de familia sa. Din primele informații emise în spațiul public de anchetatori reiese faptul că accidentul ar fi fost cauza de viteza excesivă. Acesta ar fi fost motivul pentru care un cauciuc a explodat, în timp ce mașina încerca o depășire.



Tony era la antrenament când a primit vestea că prietenul său nu mai este printre noi. A avut o relație specială cu Jota, care i-a fost coleg de cameră la Paços de Ferreira.



Tony da Silva, devastat de moartea lui Diogo Jota



„Eu sunt încă devastat. Când Diogo și-a început cariera, am stat împreună în cantonament la Pacos de Ferreira, era tot timpul cu mine în cameră. Un copil deosebit, plin de ambiție, de vis. Chiar acum 10-12 zile eram toți ca prieteni la nunta lui, avea o familie extraordinară, a lăsat trei copii.



N-am cuvinte să-ți explic. Chiar astăzi eram la antrenament când am primit vestea asta, dimineața, și n-am ce să spun... sunt devastat! Era o persoană extraordinară, era umil, n-am cuvinte. N-am putut s-o sun pe soția lui, am vorbit cu mama... foarte greu, foarte greu pentru mine, nu știu ce să-ți explic.



Din când în când, viața e foarte rea, foarte grea. El a avut niște probleme de sănătate, a fost operat acum câteva săptămâni și, cum nu era refăcut sută la sută, doctorul i-a zis să nu meargă cu avionul și... mai mult ce să spun? Dumnezeu să-l ierte, să fie lângă el. Și fratele lui era tânăr, a jucat în liga a doua din Portugalia. N-am avut o relație cu fratele lui așa cum am avut cu Diogo.



Eu mă gândesc la soția lui, la părinți, la copiii lui. Avea trei copii foarte frumoși. Am fost la nuntă acum câteva zile, pe 22. O nuntă fantastică, niciodată nu ne-am putut gândi la asta. Niciodată!”, a spus Tony, în exclusivitate pentru Sport.ro.



Imediat după decesul lui Diogo Jota, mai mulți fani ai lui Liverpool au lansat o campanie prin care au cerut ca numărul 20, cel pe care l-a purtat starul portughez, să fie retras. Propunerea ar fi ajuns la club, iar oficialii de pe Anfield iau în calcul această variantă.



Diogo Jota, cinci ani la Liverpool



Diogo Jota juca la Liverpool din 2020, când a fost cumpărat de la Wolves pentru 40 de milioane de lire sterline. Atacantul a marcat 65 de goluri în 182 pentru echipa de pe Anfield și a cucerit patru trofee, inclusiv Premier League în ultima stagiune.



Jota a disputat ultimul său meci pe 8 iunie, finala Ligii Națiunilor cu Portugalia, câștigată în fața Spaniei la loviturile de departajare.