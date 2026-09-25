Fotbalistul Carlos Mora, care joacă pentru Universitatea Craiova, a reuşit o dublă pentru naţionala din Costa Rica, învinsă acasă de Curacao cu 4-3, joi, în Liga Naţiunilor CONCACAF.

Costa Rica - Curacao 3-4 după 3-0 până în minutul 62, cu Mora marcator al unei duble

Cu Mora integralist ca extremă dreapta, Costa Rica a condus cu 3-0 la pauză, dar a avut o ultimă jumătate de oră de coşmar, în care a primit patru goluri.

Orlando Sinclair a deschis scorul pentru ''Los Ticos'' (3), iar Mora a înscris în minutele 23 şi 45+1.

Pentru Curacao, echipă care a participat la Cupa Mondială din America de Nord, au marcat Kenji Gorre (62, 78), Tahith Chong (66) şi Jordi Paulina (82).

Carlos Mora a fost de departe MVP-ul naționalei din Costa Rica: Sofascore i-a dat nota 8.7, cu mult peste media 5.95 a echipei!