VIDEO Notă uriașă a lui Carlos Mora la naționala din Costa Rica! Ce ispravă a reușit jucătorul de la Universitatea Craiova

Notă uriașă a lui Carlos Mora la naționala din Costa Rica! Ce ispravă a reușit jucătorul de la Universitatea Craiova Fotbal extern
SPORT.RO
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Liga Națiunilor se desfășoară și în zona CONCACAF.

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Universitatea Craiovacarlos moraCosta RicaAssad Al-HamlawiCuracaopalestina
Din articol

Fotbalistul Carlos Mora, care joacă pentru Universitatea Craiova, a reuşit o dublă pentru naţionala din Costa Rica, învinsă acasă de Curacao cu 4-3, joi, în Liga Naţiunilor CONCACAF.

Costa Rica - Curacao 3-4 după 3-0 până în minutul 62, cu Mora marcator al unei duble

Cu Mora integralist ca extremă dreapta, Costa Rica a condus cu 3-0 la pauză, dar a avut o ultimă jumătate de oră de coşmar, în care a primit patru goluri. 

Orlando Sinclair a deschis scorul pentru ''Los Ticos'' (3), iar Mora a înscris în minutele 23 şi 45+1.

Pentru Curacao, echipă care a participat la Cupa Mondială din America de Nord, au marcat Kenji Gorre (62, 78), Tahith Chong (66) şi Jordi Paulina (82).

Carlos Mora a fost de departe MVP-ul naționalei din Costa Rica: Sofascore i-a dat nota 8.7, cu mult peste media 5.95 a echipei!

Și Assad Al Hamlawi a înscris la națională, în amicalul Palestina - Noua Zeelandă 2-2

O altă echipă care a jucat la CM 2026, Haiti, s-a impus pe teren propriu, 3-2 cu Trinidad-Tobago, iar Republica Dominicană a trecut de Nicaragua cu 3-2, ambele victorii venind după goluri reuşite în minutele adiţionale, scrie Agerpres.

Mora este al doilea jucător al Universităţii Craiova care înscrie în această fereastră internaţională, după ce atacantul Assad Al Hamlawi a marcat un gol pentru Palestina, joi, în meciul amical cu Noua Zeelandă (2-2).

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