Detalii șocante! Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu Tavi Popescu în episodul cu gaz ilariant

Fotbalistul și-ar fi sunat mama în timpul zilei și i-ar fi spus că nu se simte bine și că se teme că va muri. Femeia s-ar fi panicat și ar fi încercat ulterior să ia legătura cu fiul său, însă acesta nu ar mai fi răspuns la telefon.

Tavi Popescu ar fi avut buzele vineții, dar era conștient

În cele din urmă, familia ar fi cerut ajutorul celor de la FCSB, iar reprezentanții clubului au apelat numărul de urgență 112. La intervenția autorităților, în locuință s-ar fi aflat Tavi Popescu și un prieten. Cei doi ar fi avut asupra lor butelii cu gaz ilariant, iar în apartament ar fi fost găsite mai multe baxuri de produse livrate de curier, informează iamsport.ro.