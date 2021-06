CFR a mai reusit o noua mutare importanta! Arlauskis va ramane si in sezonul urmator in Gruia! Pe ce perioada a semnat

Formatia campioana continua sa se intareasca pentru sezonul urmator.

Dupa ce a reusit mai multe achizitii importante, ultima dintre ele fiind aducerea lui Daniel Graovac, fost la Astra, acum echipa campioana incepe sa-si definitiveze lotul si noul antrenor, Marius Sumudica, poate analiza mai bine jucatorii si se poate decide cine va continua si cine va pleca din actualul lot al formatiei ardelene.

Doi jucatori care pareau ca si plecati la finalul stagiunii trecute, Giedrius Arlauskis si Ovidiu Hoban fac parte din planurile noului antrenor, iar portarul lituanian si-a prelungit contractul pentru urmatoarele doua sezoane, anunta prosport.



In ceea ce-l priveste pe Oidiu Hoban, nimic nu este oficial, inca, insa se pare ca exista o intelegere verbala, urmand ca in curand sa fie facut anuntul prelungirii contractului. Pregatirea sezonului pentru CFR nu va fi foarte lunga, clujenii avand de jucat in primul tur preliminar al Champions League cu Borac Banja Luka, campioana Bosniei, pe 7 iulie fiind programat meciul tur.