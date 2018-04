Lovitura de teatru! Asociatia "Dinamovisti pentru Dinamo" a fost blocata momentan in tribunal de PCH!

Judecatoria Cornetu a amanat pentru 16 mai acordarea personalitatii juridice pentru Asociatia "Dinamovisti pentru Dinamo" (ADPD), deoarece o grupare din PCH vrea sa le fure numele si sa le deturneze sustinatorii!

Astazi, la doua judecatori diferite, una din Bucuresti si alta din Ilfov, doua grupuri de suporteri au cerut inregistrarea unor asociatii cu acelasi nume. Prosport anunta ca azi, 25 aprilie 2018, la Judecatoria Cornetu (Ilfov), in jurul orei 12.00, fanii dinamovisti, grupati in jurul actorului Razvan Oprea si girati de Cornel Dinu, s-au prezentat in fata instantei pentru a cere personalitate juridica pentru "Asociatia Dinamovisti pentru Dinamo", cu care ar urma sa stranga adeziuni pe sistemul socios si cotizatii, folosite ulterior pentru a prelua o parte din actiunile detinute de Ionut Negoita la echipa din Liga 1. Dupa ce au incercat sa se alature acestei miscari si sa o controleze, tot azi, la Judecatoria Sectorului 2, in jurul orei 11.00, alti fani dinamovisti din galeria PCH s-au prezentat in fata instantei pentru a cere personalitate juridica tot sub denumire "Asociatia Dinamovisti pentru Dinamo".

Situatia incredibila ne-a fost explicata de un fan dinamovist, care este apropiat de asociatia actorului Razvan Oprea, initiatorul proiectului ADPD, dar s-a interesat si de situatia de la Judecatoria Sectorului 2 pentru a vedea cine se prezinta acolo si de ce:

"Razvan Oprea si ceilalti din jurul lui, stansi sub denumirea ADPD, s-au decis sa stranga bani si sa rascumpere o parte din actiunile lui Negoita. Au inceput foarte multe frecusuri dupa aia, pentru ca grupul de pe Facebook a strans repede zeci de mii de membri si persoanele implicate acum la Dinamo si cei din galerie au turbat. Multa lume s-a panicat! Grupul a avut intalniri si s-au facut inregistrari audio, din care s-au dat apoi bucati pe Facebook, in incercarea de a discredita asociatia. Numai mizerii li s-a intamplat! Au inceput presiunile si au inceput sa li se intample baietilor astora tot felul de mizerii, ca sa ii discrediteze, sa nu mai vina lumea la ei.

Oprea a inregistrat numele cum se face (n.r. - la OSIM, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci), a facut actul constitutiv, a facut statutul si a depus actele la Judecatoria Cornetu ca sa isi ia personalitate juridica. In timpul asta, ei au aflat ca cineva mai vrea sa inregistreze o asociatie cu acelasi nume la Judecatoria Sectorului 2 din Bucuresti. Au facut acolo o interventie, au contestat dosarul. Numai ca astia din PCH au contestat si ei la Cornetu. Se stie clar ca PCH-ul a inregistrat numele cu o luna mai tarziu la OSIM, ceea ce e foarte ciudat ca s-a putut, din moment ce exista deja altcineva care inregistrase acelasi nume. E ciudat ca celor din PCH li s-a voie sa inregistreze acelasi nume. Acum unii au contestat la Cornetu, altii la Sectorul 2 si s-au blocat reciproc.

Dosarul gruparii lui Oprea a fost amanat pentru data de 16 mai pentru "depunerea de inscrisuri", ca sa se lamureasca lucrurile. Erau vreo 12.000 de oameni pe grupul privat, alte cateva mii pe pagina de Facebook, plus site-urile Dinamomania si Radio Dinamo, toti asteptau ca astazi asociatia sa fie inregistrata, ca sa treaca la treaba. Din ce stiu, cei de la PCH vor sa blocheze cat pot de mult procedura, ca sa nu ramana singuri in peluza, dar, in acelasi timp, incearca sa ia ei numele si sa stranga ei banii. In mod normal Oprea si ai lui ar trebui sa aiba castig de cauza, pentru ca au inregistrat numele inainte, dar se pare ca se poate intampla orice. Te poti astepta la orice in Romania! Ei sunt terminati, nu se asteptau la atatea mizerii doar pentru ca vor binele lui Dinamo".

Autor: Gabriel Chirea