Cu 16 puncte, campioana României se situează în acest moment la trei lungimi în spatele primei poziții din play-off, ocupată de Oțelul Galați (19 puncte). Ca să nu existe emoții pentru accederea în primele șase, FCSB trebuie, oricum, să învingă tot ce îi iese în cale.



Și are și cu ce, în viziunea lui Ilie Stan, fost antrenor la FCSB în urmă cu mai bine de 13 ani, care consideră că Daniel Bîrligea este un nouar veritabil și singurul atacant care i-a mai rămas nu doar lui FCSB, ci și naționalei României.



Cotat la 5.000.000 de euro de site-urile de specialitate, Daniel Bîrligea a fost adus de FCSB în septembrie 2024 de la CFR Cluj pentru 2.000.000 de euro



Ilie Stan: ”Altul mai bun ca Bîrligea nu există”



”E singurul atacant pe care-l mai avem. Nouar adevărat. A avut și câteva accidentări, l-a tras un pic înapoi și jocul echipei, dar e un jucător pe care ne bazăm pe el la națională.



Atacant bun. Cu Austria i-a hărțuit pe fundași! Avem nevoie de el, iar altul mai bun... Nu cred că mai există”, a spus Ilie Stan într-un interviu pentru Sport.ro.



Daniel Bîrligea a bifat 54 de apariții până acum la gruparea roș-albastră. Și-a trecut numele pe tabela de marcaj în 24 de situații și a oferit, pe deasupra, șapte pase decisive.



El a mai jucat la CFR Cluj, Teramo Calcio 1913, Palermo Primavera și Palermo U17.



Ce urmează pentru FCSB



Pentru trupa lui Charalambous urmează confruntarea cu ”U” de la Cluj din etapa cu numărul 15 a sezonului regulat al Superligii României. Meciul va avea loc sâmbătă, 1 noiembrie, de la ora 20:30.

