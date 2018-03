SURPRIZA | Vasile Miriuta ar putea reveni in Liga 1 chiar intr-un meci contra lui Dinamo! Echipa care il doreste

Vasile Miriuta s-a despartit de Dinamo dupa ce echipa din "Stefan cel Mare" a ratat prezenta in play-off.

FC Botosani este echipa care il doreste pe tehnicianul in varsta de 45 de ani. Potrivit GazeteiSporturilor, meciul din Cupa dintre Botosani si Iasi ar putea fi ultimul pentru Costel Enache pe banca celor de la FC Botasani. Daca echipa rateaza calificarea in semifinalele Cupei, Enache va fi demis.

Vasile Miriuta este optiunea conducerii de la Botosani, insa exista o problema. Miriuta le-a antrenat deja in acest sezon pe Concordia si Dinamo, astfel ca nu va putea sta pe banca celor de la Botosani la meciurile oficiale. Francisc Dican, secundul sau, va fi cel care va fi trecut in acte drept antrenor principal, urmand ca Miriuta sa preia echipa in mod oficial dupa incheierea campionatului.

Totusi, daca acest scenariu se va respecta, primul meci al noului staff supervizat de Miriuta va fi meciul cu Dinamo din etapa urmatoare a play-out-ului.