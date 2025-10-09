Meciul se va juca duminică 12 octombrie, de la ora locală 17:30 (ora României 18:30), pe Stadionul “Petar Miloshevski” din Bitola.

”Partida Pelister - Dinamo București marchează o aniversare importantă - 80 de ani de existență a clubului nostru și 40 de ani de la înființarea Ckembari (n.r - grup de ultras din Bitola) ” , a precizat clubul macedonean.

FC Pelister Bitola din Macedonia de Nord a anunțat astăzi data și ora meciului aniversar cu Dinamo.

Dinamo joacă un amical aniversar în străinătate în pauza competițională! Intermediar este un fost fotbalist al ”câinilor”



Deși mai mulți fotbaliști ai lui Dinamo sunt convocați în această perioadă la echipele lor naționale, echipa lui Zeljko Kopic se va prezenta la un ”amical aniversar” în străinătate, la invitația intermediată de un fost jucător al ”câinilor”.

”Amical aniversar pentru clubul nostru!

📅 În perioada 10–13.10.2025, echipa noastră se va deplasa în Macedonia de Nord 🇲🇰 pentru a disputa un meci amical împotriva celor de la FK Pelister Bitola ⚽.

🎂 Clubul nord-macedonean aniversează 80 de ani de existență, iar prin intermediul fostului nostru jucător, Mirko Ivanovski 🔴⚪, am primit invitația de a participa la acest eveniment special 🤝.

📢 Vom reveni, în zilele următoare, cu detalii legate de:

- programul echipei 🗓

- lotul care se va deplasa 🧳

- și informații despre meciul aniversar! 🎟”, a anunțat Dinamo București.

Atacantul Mirko Ivanovski (35 de ani), fost internațional macedonean (27 de selecții și 1 gol între 2010 și 2015), a jucat la Dinamo în sezonul 2021-2022, cel al retrogradării (26 de meciuri și 4 goluri).

Explicațiile președintelui Andrei Nicolescu



"Vineri plecăm în Macedonia, la Pelister. Am primit o invitație, mister are și el o legătură acolo. Pentru noi, ca structură, este o bună oportunitate pentru jucătorii cu puțină experiență să simtă cum se desfășoară un astfel de meci", a spus președintele Andrei Nicolescu, duminică, la Fanatik.

Chiar dacă Dinamo va avea opt jucători convocați la loturile naționale, lotul va fi completat cu fotbaliști de la echipa a doua. "E foarte important pentru experiența lor să vadă că tindem să avem meciuri internaționale, ăsta e targetul", a adăugat președintele dinamovist, subliniind ambițiile clubului de a ataca preliminariile cupelor europene în sezonul următor.

