Denis Ciobotariu a marcat primul gol pentru echipa tatălui său și vrea să sărbătorească reușita alături de Tamaș. Ce-a spus

Ilfovenii au un parcurs de invidiat în acest sezon, iar fosta câștigătoare a Cupei și a Supercupei României poate ajunge în premieră în playoff. Liviu Ciobotariu e antrenorul care a schimbat fața echipei ilfovene.

După meciul cu Gaz Metan Mediaș, încheiat cu victoria lui FC Voluntari, scor 3-1, Liviu Ciobotariu și-a felicitat jucătorii și a declarat că aceștia au voie să sărbătorească o zi.

"Am făcut un joc foarte bun. Vreau să-mi felicit jucătorii pentru succes. Sunt bucuros că am reușit să marcăm 3 goluri. Ne-am creeat multe situații de a marca. Practic am condus jocul de la un capăt la altul. A fost o singură greșeală, care ne-a și costat, dar așa e la fotbal. Îmi felicit jucătorii.

Nu a avut nicio problemă medicală Popa, probabil că a vrut să joace scurt, dar în momentul ăla, minutul 45, trebuie să degajeze. Asta este, e bine că am dovedit că suntem o echipă matură și am jucat foarte bine și partea a doua.

Mai sunt 7 meciuri de jucat, 21 de puncte, trebuie să fim concentrați și să luăm meci cu meci. Suntem pe un drum bun, avem 41 de puncte. După fiecare meci câștigat îi las să bea o bere, să sărbătorească în vestiar. Dar de luni începem treaba și trebuie să mergem la Mioveni și să învingem", a spus Liviu Ciobotariu.

Denis Ciubotariu, fiul lui Liviu Ciobotariu, marcator în duelul de pe arena ”Anghel Iordănescu”, a oferit reacții după meci.

"Acest rezultat ne dă șanse mai mari să fim în play-off. E un motiv în plus de bucurie, dar încă nu s-a terminat nimic.

I-am mulțumit lui Budescu pentru pasa de gol. Pentru acest gen de faze a venit aici, pentru creativitatea lui. Ne bucurăm că este aici. Acesta este doar începutul, este o îmbunătățire față de primul meci. Jucăm mult mai bine, cu mai multă încredere, arătăm și mai bine din punct de vedere fizic.

Am puțină gheață aici pentru cap, pentru lovitura din prima repriză... și pentru un spriț cu Tamaș (râde). Glumesc, trebuie să ne pregătim foarte bine pentru următorul meci, așa cum am făcut-o și săptămâna asta. Sperăm să luăm toate cele trei puncte în următorul meci.

Tamaș înseamnă foarte mult pentru noi, este un jucător cu atâta experiență. Are un caracter diferit, dar un caracter foarte plăcut, e foarte plăcut în echipă și are niște calități care nu prea se găsesc în Liga 1", a spus Denis Ciobotariu, după victoria cu Gaz Metan.