Sepsi 1-2 CFR | A vrut sa se RETRAGA?! "E clar ca nu sunt eu. Ma simt de parca acum am inceput fotbalul! Mi-au trecut multe prin cap!" Ce spune Deac dupa 3 luni de absenta!

CFR Cluj s-a impus la Sfantu Gheorghe prin golul marcat in minutul 90 de Ciprian Deac.

Ciprian Deac a dus-o pe CFR inapoi pe prima pozitie in campionat cu un gol marcat din penalty in minutul 93 al partidei. Pentru Deac este primul meci ca titular dupa accidentarea suferita in meciul cu Molde din playofful Champions League.

"A fost o perioada grea in care am suferit foarte mult"



"Am avut o perioada grea in care am suferit foarte mult. Mi-au trecut tot felul de ganduri. Ma bucur ca am revenit, dar sunt departe de forma de dinainte de accidentare. Mai am nevoie de multe meciuri. E clar ca nu sunt eu. Ma simt de parca acum am inceput fotbalul. Mi-au trecut multe prin cap!", a spus Ciprian Deac la Digi Sport.

Ciprian Deac spune ca inca nu este in forma dupa accidentarea grava suferita in urma cu 3 luni si recunoaste ca are nevoie de 3-4 meciuri ca sa-si intre in forma. Pentru CFR urmeaza meciul cu Gaz Metan Medias din Cupa Romaniei.

"Am nevoie minim de 3-4 meciuri sa le joc 90 de minute. Imi lipseste ritmul de joc si am momente in care ma sufoc pe teren, dar stiu ce am de facut si sunt linistit. Ne asteapta un meci greu la Medias. Gaz Metan e o echipa buna care joaca foarte bine acasa. Au jucatori buni si de viteza", a declarat fotbalistul celor de la CFR Cluj.

CFR este din nou pe prima pozitie a clasamentului. Au trecut cu doua puncte peste FCSB si trebuie sa castige la Medias pentru a juca in semifinalele Cupei.