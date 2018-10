Inlocuitor din Italia pentru Julio Baptista? Mutare de ultim moment anuntata la CFR Cluj

CFR Cluj pregateste o noua mutare din Italia.

Armando Vajushi, un fotbalist albanez in varsta de 26 de ani, ar putea ajunge la CFR Cluj, noteaza tuttomercatoweb.com. Vajushi este atacant si nu-i va costa nimic pe ardeleni. E liber de contract dupa despartirea de Pro Vercelli.

Vajushi a venit in Italia in 2015, transferat de Chievo de la Litex Lovech din Bulgaria. Nu a apucat sa joace niciun minut pentru Chievo in Serie A si a fost trimis in Serie B la Pro Vercelli.

Daca va ajunge la CFR Cluj, Vajushi ar putea reprezenta un inlocuitor pentru Julio Baptista. "Bestia" nu a reusit sa isi castige locul de titular in echipa lui Conceicao, in ciuda salariului urias platit de CFR.

sursa foto: La Gazzetta dello Sport