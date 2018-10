Sepsi 1-2 CFR Cluj | "Sunt foarte suparat. Cine stie ce prostii mai zic..." Neagoe, DISTRUS dupa infrangerea cu CFR! Acuzatii DURE

Neagoe nu intelege cum a putut Sepsi sa piarda un meci pe care l-a condus in teren.

Antrenorul lui Sepsi e suparat rau pe arbitrii Chivulete si Avram. Lasa de inteles ca delegarea lor la meciul cu CFR atat in sezonul precedent, cat si acum nu e intamplatoare.

"Sunt foarte suparat, am mai multe motive. Nu vreau sa vorbesc, sa spun si prostii. Cred ca am facut un joc bun, pacat de cele doua cornere. Baietii merita felicitari pentru cum au jucat, pentru atitudine. Din pacate, asta e fotbalul. E foarte dureros sa pierzi cum am pierdut noi. Am controlat repriza a doua in totalitate. N-am reusit sa marcam golul 2 si am pierdut jocul, pana la urma. A vazut toata lumea ce s-a intamplat pe teren, ce sa comentez de arbitraj? Si eu muncesc, stau de dimineata pana seara aici..

Suntem probabil singura echipa care n-a avut un penalty in 13 etape. Stau de dimineata pana seara chiar daca e frig, cald sau inghet. Cred ca ar trebui sa fim si noi respectati. Am aratat respect, dar sunt foarte, foarte dezamagit. Nu are nicio importanta ce am vorbit cu arbitrul. A fost un dialog civilizat. Au fost jucatori de la CFR care au lovit fara minge si n-au luat nici galben. Cu tot respectul pentru CFR, acelasi arbitru a fost cand am pierdut la Cluj contra lor. Acelasi joc, aceiasi arbitri.

Atunci, domnul Avram, asistentul, a vazut o minge care a depasit linia portii de la 60 de metri. Sepsi a aratat bine. CFR a avut o singura sansa cand noi le-am dat mingea. In rest, nu si-au creat ocazii de a marca. Sunt foarte suparat, foarte dezamagit", a spus Neagoe la Digisport.