LIVE: Concordia 0-0 Dinamo: Penedo o salveaza pe Dinamo! Guessan rateaza din fata portii

Comentam impreuna meciul dintre Concordia Chiajna si Dinamo LIVE pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si m.sport.ro

ACUM: CHIAJNA - DINAMO 0-0



FAZELE MECIULUI:



Min 7 - OCAZIE CHIAJNA! Guessan a ratat din interiorul careului dupa o pasa primita de la Gradinaru. Penedo a intervenit in timp util si a evitat deschiderea scorului.

Dinamo incepe meciul in ofensiva. Inca nu a aparut nicio ocazie importanta de gol.

Min 1 - Partida dintre Chiajna si Dinamo a inceput cu un fault facut de Prepelita asupra lui Salomao.

Rednic surprinde cu titularizarea lui Mircea Axente, atacant de care clubul a incercat sa se desparta in ultima perioada. In centrul defensivei, revin Ciobotariu si Katsikas, in timp ce la mijloc Dinamo intra cu Sorescu, Armando Cooper, Dan Nistor si Salomao.

Echipele de start:



CONCORDIA CHIAJNA



Greab – Albu, Leca, A. Marc, Fota – Prepelita, Gorobsov (cpt) – Gradinaru, Deaconu, Nivaldo – Guessan

Rezerve: Al. Costache – Bucaa, Mazarache, M. Cristescu, Panait, Batin, Ropotan.

Antrenor: Dorinel Munteanu

DINAMO BUCURESTI

Penedo – Corbu, Ciobotariu, Katsikas, Popovici – Sorescu, Cooper, D. Nistor (cpt), Salomao – Axente, Grozav.

Rezerve: Mutiu – Delorge, M. Popescu, D. Popa, I. Serban, R. Grigore, Moldoveanu.

Antrenor: Mircea Rednic

Concordia Chiajna si Dinamo se intalnesc in ultima etapa a turului din sezonul regulat al Ligii 1. Cele doua formatii sunt vecine de clasament. Chiajna este pe locul 11 cu 14 puncte in timp ce Dinamo este pe locul 12 si are cu doua puncte mai putin.

Chiajna vine dupa un meci de cosmar la Voluntari. Formatia pregatita de Dorinel Munteanu a pierdut cu 4-0 la Voluntari dupa ce in etapa trecuta o invingea pe FCSB cu scorul de 1-0.

De partea cealalta, Dinamo a scos doar un rezultat de egalitate 1-1 cu Dunarea Calarasi, iar in ultima etapa cu Niculescu pe banca au pierdut scor 2-0 la Botosani. Obiectivul formatiei din Stefan cel Mare este accederea in playoff.