Jucatorii de MILIOANE pe care trebuie sa-i urmaresti atent in urmatorul an! Cine sunt BIJUTERIILE care pot deveni COMORI pentru Liga 1 in 2021

Viitorul primei ligi de fotbal din Romania este in continuare invaluit in mister, avand in vedere ca nu se stie cand se va relua actuala editie a campionatului

Nici despre soarta Cupei Romaniei nu se cunosc prea multe detalii, dar pare destul de cert ca pandemia pricinuita de coronavirus va afecta puternic piata transferurilor. Nu doar preturile jucatorilor vor scadea, ci si oportunitatile lor de a se transfera in strainatate. Asa ca este foarte probabil ca Liga 1 sa nu isi piarda multe vedete in urmatoarea fereastra de transferuri. Regula U21, incapacitatea cluburilor de a plati sume importante pe transferuri, dar si lipsa de interes a cluburilor straine pentru fotbalistii din Liga 1 au favorizat aparitia sau ramanerea in tara a unor nume care pot face din fotbalul romanesc unul atractiv. Iata care sunt jucatorii pe care nu trebuie sa-i pierzi din vedere in urmatoarea stagiune:

JUCATORI DEFENSIVI:

Catalin Cabuz (23 de ani, portar, FC Viitorul) - este titularul dintre buturile echipei lui Gica Hagi si a ajuns sa fie unul dintre cei mai apreciati portari din Liga 1. Are toate sansele sa devina unul dintre pretendentii postului de titular la echipa nationala si, cel mai probabil, va apara poarta Viitorului din postura de titular si in sezonul urmator.

Mihai Aioani (20 de ani, portar, Chindia Targoviste) - chiar si in conditiile unui sezon greu pentru echipa, care a trebuit sa joace meciurile de acasa la Ploiesti, Chindia a reusit sa aduca in prim-plan un fotbalist foarte interesant. Daca targovistenii nu vor reusi sa ramana in Liga 1, pare greu de crezut ca tanarul portar va continua la echipa lui Moldovan. Aioani a jucat si la echipa nationala de tineret.

Mihai Velisar (21 de ani, fundas stanga, Gaz Metan-Medias) - adus de medieseni de la Petrolul, Velisar a fost unul dintre cei mai buni oameni ai echipei lui Edi Iordanescu. Tanarul jucator va ramane, cel mai probabil, titular la echipa din Medias si in sezonul urmator.

Florin Stefan (24 de ani, fundas stanga, Sepsi Sfantu Gheorghe) - om de baza in echipa care a dus Romania pana in semifinalele campionatului european U21 din 2019, Stefan continua sa aiba evolutii apreciate la Sepsi. Ramane de vazut daca va continua la echipa lui antrenata de Leo Grozavu sau va face pasul catre un alt club, din tara sau din strainataet.

Andrei Chindris (21 de ani, fundas central, FC Botosani) - viitoarea echipa a tanarului aparator ramane o enigma, in conditiile in care este dorit de FCSB, dar si de cluburi din Spania, insa este sigur ca acesta are potentialul de a deveni unul dintre cei mai buni romani care joaca in acea pozitie. Daca alege sa ramana in Romania, cu certitudine Chindris este dintre cei care merita analizati si urmariti in viitoarea editie a competitiilor interne.

Andrei Burca (27 de ani, fundas central, CFR Cluj) - adus in vara lui 2019 de la FC Botosani, pentru doar 200 de mii de euro, Burca a devenit unul dintre cei mai valorosi fundasi centrali din Romania.Evolutiile apreciate i-au adus lui Burca si o convocare la echipa nationala, iar fostul fotbalist de la Botosani are toate sansele sa fie titular in formatia lui Mirel Radoi imediat ce meciurile se vor relua.

Stefan Vladoiu (21 de ani, fundas dreapta, CS U Craiova) - tanarul fundas dreapta al oltenilor a prins echipa de 13 ori in acest sezon si a aratat semne promitatoare. Cel mai probabil, va juca si in urmatoarea stagiune si are potentialul de a fi unul dintre fundasii de banda importanti din Romania.

Radu Boboc (21 de ani, fundas dreapta, FC Viitorul) - si el om de baza la Viitorul si cu experienta la nationala U21, Boboc va atrage, cu siguranta, multe priviri si in sezonul viitor, pentru ca se asteapta de la el sa devina fundasul dreapta al nationalei.

JUCATORI OFENSIVI:

Ovidiu Horsia (20 de ani, mijlocas dreapta, Poli Iasi) - imprumutat de la FCSB, Horsia poate ramane la Poli Iasi in schimbul a 300 de mii de euro. Mircea Rednic este incantat de mijlocasul sau, care a fost unul dintre cei mai buni oameni ai echipei in acest sezon. Daca se intoarce la FCSB, Horsia va avea de infruntat o concurenta mult mai puternica decat in Copou.

Andreas Mihaiu (21 de ani, mijlocas dreapta, Dinamo) - desi Dinamo se afla intr-o situatie critica atat in clasament, cat si din punct de vedere financiar, clubul din Stefan cel Mare a reusit sa aduca in prim-plan, in acest sezon, un jucator foarte talentat. Andreas Mihaiu a reusit sa prinda echipa cainilor de 12 ori in prima divizie si poate fi om de baza in stagiunea viitoare.

Darius Olaru (22 de ani, mijlocas central ofensiv, FCSB) - tanarul Olaru a venit la FCSB de la Medias si, in 7 meciuri disputate in tricoul echipei lui Gigi Becali, a marcat deja de doua ori. Olaru se anunta a fi unul dintre titularii echipei sale in sezonul viitor.

Valentin Mihaila (20 de ani, aripa stanga, CS U Craiova) - crescut de olteni, Mihaila s-a impus rapid in echipa care va fi antrenata de Bergodi. In total, a adunat 7 goluri si 3 pase decisive in cele 25 de meciuri pe care le-a jucat in acest sezon, in toate competitiile.

Elvir Kolijc (24 de ani, atacant, CS U Craiova) - internationalul bosniac a avut un debut fulminant pentru alb-albastri. In sezonul precedent, Koljic a marcat de 13 ori in 19 meciuri de campionat si a oferit si trei assist-uri. Numai ca o accidentare l-a tinut departe de gazon. Proaspat revenit, bosniacul promite sa marcheze din nou pe banda rulanta.

George Tucudean (29 de ani, atacant, CFR Cluj) - problemele cardiace nu l-au lasat pe golgheterul ultimelor doua editii ale Ligii 1, pe care le-a si castigat cu CFR Cluj, sa evolueze atat de des pe cat ar fi vrut. Tucudean pare sa-si fi revenit complet si este gata pentru un nou sezon de exceptie. Inca nu se stie daca va continua la CFR, de el fiind interesate Craiova, Dinamo si UTA.

Denis Alibec (29 de ani, atacant, Astra Giurgiu) - pentru Alibec, varsta incepe sa devina o problema. Fostul varf al FCSB-ului continua sa impresioneze la Astra, unde a adunat 11 goluri si 10 pase decisive in acest sezon de Liga 1, dar cu certitudine si-ar dori sa evolueze si in afara tarii din nou, pentru a-si asigura linistea financiara in viitor. Daca va ramane la Astra, cu siguranta Alibec va vrea sa demonstreze si in sezonul viitor ca merita sa fie transferat intr-un campionat mai puternic sau, macar, mai generos din punct de vedere financiar.

