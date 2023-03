Leo Strizu se căiește în fața lui MM Stoica! Mesajul transmis de fostul antrenor al FCSB-ului

Cei s-au contrat de la distanță, în mai multe rânduri, după ce oficialul vicecampioanei a făcut mai multe declarații tăioase la adresa fostului principal din acte al FCSB-ului.

Strizu: „Nu voi continua conflictul cu MM!”

„Eu mi-am asumat ieșirea de la televizor și ceea ce am spus cred că am spus doar adevărul. Nu va mai continua (n.r. - conflictul cu Mihai Stoica), pentru că nu sunt omul care să ducă la nesfârșit scandalul.

Eu am spus ce am avut de spus și cred că am încheiat. Într-adevăr am văzut compasiune, dar cred că în timpul ăsta de post, ar trebui să mergem mai mult spre pocăință și înțelepciune. Cred în Dumnezeu, sunt un bun creștin.

Într-adevăr, nu că nu știam jucătorii, dar se pare că am făcut niște greșeli pentru care îmi cer scuze, dar nu cred că am făcut o greșeală enormă în care am împiedicat echipa de la rezultate. E adevărat, recunosc, am greșit. Am avut unele momente de ezitare, dar, de când am venit, am avut sufletul deschis către echipă, către colectiv”, a spus Leo Strizu, potrivit sptfm.ro.

Leonard Strizu a fost numit antrenor principal al echipei de fotbal FCSB, la finalul lunii noiembrie a anului trecut, înlocuindu-l pe interimarul Mihai Pintilii, care nu a putut fi numit la conducerea echipei deoarece nu deţine licenţa Pro. Strizu venea de la echipa a doua clubului finanţat de Gigi Becali.

La 28 februarie 2023, fostul fotbalist Mihai Pintilii, care ocupă în organigrama clubului FCSB funcţia de delegat, a fost sancţionat cu 4 etape de suspendare şi 6.800 de lei de Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal pentru că antrenează echipa bucureşteană fără să deţină licenţa Pro.

În momentul de față, echipa este condusă de pe bancă de Lucian Filip, care ocupă postul de preparator fizic.