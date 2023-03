Variantă de antrenor pentru FCSB: "De ce nu? Aș putea să mă înțeleg cu Gigi Becali"

Mihai Stoica a anunțat, vineri, că FCSB se află în discuții cu mai mulți antrenori cu licență Pro, inclusiv cu unul străin, iar un anunț oficial urmează să fie făcut de vicecampioana României în câteva zile.

Mihai Stoichiță nu exclude o nouă colaborare cu Gigi Becali la FCSB

Un antrenor care nu ar exclude o colaborare cu Gigi Becali la FCSB este Mihai Stoichiță. Deși este director tehnic la FRF, oficialul Federației reunoaște că ar fi o provocare.

"De ce nu?! Nu mai sunt eu antrenor acum. Cred că pentru alt antrenor, la fel ca și pentru mine, este o provocare.

Cred că aș putea să ne înțelegem. Am un mare avantaj: eu îl cunosc foarte bine și suntem chiar amici. Hai să nu zic prieteni foarte apropiați.

Că niciodată nu a fost să mă duc cu Gigi la petreceri sau altceva. Nu, dar colaborarea noastră a fost mai mult decât bună", a spus Mihai Stoichiță, potrivit Fanatik.

Mihai Stoichiță a mai colaborat cu Gigi Becali la FCSB în două perioade: septembrie 2009 - iunie 2010 și martie 2012 - mai 2012. Ultima echipă pe care a antrenat-o este Petrolul Ploiești, în intervalul octombrie 2015 - ianuarie 2016.

Mihai Stoichiță: "Gigi e un om care ține la argumente. Până la urmă, poate să și cedeze"

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a rememorat recent un episod din 2012, când antrena FCSB, iar Gigi Becali a sunat pe banca tehnică pentru a-i cere să facă o schimbare.

La meciul Rapid - FCSB 1-1, disputat pe 29 aprilie 2012, Mihai Stoichiță antrena formația roș-albastră, iar camerele TV l-au surprins în timpul meciului discutând la telefon.

Cel care a sunat a fost Gigi Becali. Patronul celor de la FCSB i-a cerut inițial lui Mihai Stoica să fie schimbat Eric Bicfalvi, care avea un cartonaș galben, însă Stoichiță a respins ideea omului de afaceri și chiar a cerut să vorbească personal cu Becali pentru a-i explica situația.

În cele din urmă, Stoichiță și-a menținut decizia și nu l-a înlocuit pe Bicfalvi. Oficialul FRF spunea că Gigi Becali are capacitatea de a înțelege și de a accepta argumentele antrenorilor, însă doar dacă "știi să i le prezinți".

"Uită să spună un lucru Mihai (n.r - Stoica), că m-a ajutat foarte mult în treaba asta. El stătea foarte mult de vorbă cu Gigi. Strategia o făceam împreună, din ce îmi aduc eu aminte și îmi era mult mai ușor. Gigi e un om care ține la argumente, dacă știi să i le prezinți, să insiști la ceea ce vrei să faci. Până la urmă, poate să și cedeze. Așa era atunci. De foarte multe ori ne puneam de acord asupra a ceea ce voiam să facem. Eu n-am avut probleme.

Discuția aceea telefonică... eu am cerut atunci. I-am explicat de ce nu am făcut o schimbare. Era vorba de Bicfalvi. Gigi avea într-un fel dreptate prin ce îmi spunea, că are cartonaș galben. La pauză i-am zis lui Eric să aibă grijă, să nu mai atace direct. În timpul reprizei a doua am avut această conversație. Mi-a dat telefonul și am vorbit cu Gigi. I-am zis 'Stai liniștit!'. I-am explicat ce s-a întâmplat și n-a mai zis nimic", spunea Mihai Stoichiță, în ianuarie, la emisiunea SuperFanii.