De atunci și până acum, au existat mai multe declarații controversate, atât din partea lui Leo Strizu, cât și din partea lui Mihai Stoica, managerul general al FCSB-ului.

Mihai Stoica, 'atac cu talpa' la adresa lui Leo Strizu: „Pentru numele lui Dumnezeu! Uitați-vă ce față are”

Oficialul „roș-albaștrilor” a vorbit, din nou, despre Leo Strizu. Mihai Stoica a evidențiat motivul pentru care nu l-a dorit pe fostul antrenor 'din acte' lângă echipa vicecampioană.

„În momentul în care mi-au zis că o să fie el cu licenţa, nu mi-a convenit, pentru că eu nu pot să accept ca un personaj caricatural, care nu este în stare să lege două cuvinte, să reprezinte clubul, chiar doar în conferinţe de presă. Şi când am văzut ce prostii poate să spună, în prima deplasare la Botoşani, m-am speriat şi din momentul ăla... nu mai puteam să mă mai uit.

Am spus 'băi, frate, ştiu că are lacune, dar chiar aşa să fii de slab, să nu poţi să legi două cuvinte?'. Pentru numele lui Dumnezeu, nu poţi să fii chiar în halul ăsta de slab. Şi am spus 'ăsta nu mai are ce să caute, nu mai poţi... stai la meciuri, că nu avem ce să facem, trebuie să avem licenţă pe bancă, du-te la conferinţe şi încearcă să vorbeşti cât mai puţin şi atât'.

Să-ţi spun altceva: voi vă uitaţi şi probabil zâmbeaţi când auzeaţi nişte chestii infiorătoare. Problema la mine era alta, mi-era ruşine, nu ştiam ce să mai fac, că intram în pământ de ruşine, pentru că un om care nu putea să vorbească reprezenta clubul.Normal că... are dreptate că l-am ostracizat. Pentru că nu suportam să se apropie de echipă un om care nu avea nicio legătură... începeau jucătorii să se întrebe, 'ăsta e antrenorul nostru?'.

Deci uitaţi-vă la ăsta ce faţă are. Eu pot să las aşa un specimen să stea lângă echipă? Uitaţi-vă la el ce faţă are! Nu pot să îl las. A fost numit, ştiu, nu de mine, s-a făcut o greşeală. Nu prea mă interesează ce i se pare în neregulă. Pe mine mă sperie şi acum când îi văd faţa”, au fost cuvintele lui Mihai Stoica la adresa lui Leo Strizu, potrivit Orange Sport.

Leo Strizu și-a dat demisia după FCSB - Petrolul 4-1

„În această seară am luat o decizie grea pentru mine și pentru club. Este ultimul meci în care voi mai colabora cu FCSB. Decizia am luat-o astăzi, ieri. Cred că această decizie vine din motive personale și îmi aparține. Nu o să cadă bine nici clubului.

Aș vrea să închid acest subiect.Nu vreau să intru mai mult în acest subiect. Am motive personale care m-au făcut să iau această decizie. Nu e ușor. Eu atât pot să vă spun. Vali Argăseală va avea demisia mea mâine pe birou”, a spus Leo Strizu după meci.