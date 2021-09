Iftime a declanșat bombardamentul cu laude la adresa lui Mutu 

Echipa lui Marius Croitoru a dominat clar duelul cu rivalii din Oltenia, însă au reușit să marcheze abia în finalul meciului, după ce trupa lui Adrian Mutu a con dus timp de 30 de minute.

Valeriu Iftime a avut o reacție dură la adresa lui Mutu, după meci, iar astăzi

Valeriu Iftime îl laudă pe Mutu

"Domule, Adi Mutu este unul dintre cei mai mari fotbaliști pe care România i-a avut. Eu cred în el și ca antrenor.

Acum, dacă am zis ceva despre el în mod sigur nu am vrut să iasă așa pe gură sau poate nu m-am exprimat eu bine. Îmi pare rău. Nu am vrut să îl jignesc pe acest om. Nu am vrut să spun că dacă m-ar chema Mutu mi-ar fi rușine.

Eu îl stimez pe Adi Mutu. Eu am vrut să spun doar că ceea ce a jucat Craiova aseară nu e stilul lui Adi Mutu ca fost mare fotbalist și acum antrenor.

Eu voiam să văd un meci deschis, cu o Craiova care să ne atace, nu cu o Craiova pusă doar pe defensivă. Dar ei s-au închis bine, iar noi abia i-am egalat pe final. Sper că am reglat acum lucrurile cu Adi Mutu și totul se închide aici", a spus Iftime, pentru Prosport.

Iftime, reacții dure după meci

Patronul echipei moldave s-a luat de centralul Horațiu Feșnic și de Adrian Mutu, antrenorul Craiovei lui Mititelu, după duelul din Botoșani.

”Feșnic atât poate. Atât poate, atât face, dar e de necrezut. La acea fază, nu știu dacă trebuia să decidă el sau să-i spună tușierul, dar a ridicat piciorul un metru. Eu când îl văd pe Feșnic sau pe unii din categoria lui, văd o întâmplare.

Atât pot, atât fac. Fotbalul nu e pentru ei, ei sunt pură întâmplare, încearcă și ei, sunt actori ca sutele de fotbaliști pe care nu-i știe nimeni. Așa e Feșnic în arbitraj. E un nimeni acolo care face și el ce poate.

Un arbitraj prostesc, dar nu arbitrajul ne-a bătut, ne-am bătut noi pentru că trebuia să jucăm mai mult fotbal cu echipele astea

Ei nu au făcut nimic un meci întreg, să nu încerci să joci fotbal... Îmi pare rău pentru Mutu, dar nu au avut nicio ocazie de gol în afară de șutul ăla excepțional. E complet nedrept, norocul nostru că am egalat. Dacă mai luam și bătaie era rușinea rușinilor”, a spus Valeriu Iftime, după meci, potrivit Looksport.