Dinamo și-a ales noul antrenor! Iuliu Mureșan a spus când va prelua echipa 

Oficialul dinamovist spune că, cel mai probabil, Mircea Rednic va conduce echipa după pauza pentru meciurile echipelor naționale. Chiar dacă au existat tensiuni în trecut între Mureșan și Rednic, pare că cei doi au trecut peste asta. Directorul executiv al lui Dinamo a vorbit în termeni laudativi despre Rednic.

„Nu știu dacă vine la meciul cu Craiova, nu am vorbit cu el, nu pot să vă răspund la întrebarea asta. E un antrenor foarte bun, e dinamovist. Probabil el va fi cel care va conduce echipa, după pauza internațională. Eu îl aștept.

Cu Bergodi am vorbit, dar până la urmă nu a fost să fie. Rednic era tot așa, în primii doi-trei pe listă. A mai fost și Miriuță și alții care erau liberi și puteam să discutăm. Am preferat să alegem pe cineva care are legătură cu Dinamo. Să zicem că a rămas doar Mircea Rednic, care probabil că va veni cât mai repede”, a spus Iuliu Mureșan, pentru AS.ro.

Sorin Colceag este antrenorul interimar care o va conduce pe Dinamo de pe bancă până când oficialii clubului vor reuși să clarifice situația.

Ultima aventură a lui Rednic pe banca tehnică a fost la Viitorul Constanța, când după doar 4 luni și 17 meciuri, Gică Hagi l-a demis.

Pe Dinamo a mai pregătit-o în patru rânduri: iulie 2006 - septembrie 2007, iulie 2008 - iunie 2009, mai 2015 - mai 2016 și octombrie 2018 - iulie 2019. Pentru Mircea Rednic ar fi mandatul cu numărul cinci pe banca lui Dinamo.