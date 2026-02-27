În vara lui 2025, Galatasaray a anunțat oficial transferul definitiv al lui Victor Osimhen (27 de ani). Atacantul nigerian a fost împrumutat în sezonul 2024-2025 de la Napoli, iar apoi turcii au decis să-l transfere definitiv.

Suma a atins 75 de milioane de euro, iar Osimhen a devenit, detașat, cel mai scump jucător din istoria fotbalului turc. Din această sumă, 40 de milioane au fost plătite imediat, iar alte 35 de milioane au fost/ sunt plătite eşalonat, până în anul 2026.

Galatasaray plătește 75 de milioane de euro dacă îl vinde pe Victor Osimhen în Serie A!

Contractul lui Osimhen cu Galatasaray se întinde pe o perioadă de patru ani începând cu vara lui 2025. Acesta a semnat până în 2029 și încasează un salariu uriaș, de 18 milioane de euro pe sezon.

Recent, în contextul unor zvonuri legate de trecerea nigerianului în Italia, dar nu la Napoli, ci la Juventus, a apărut o informație foarte interesantă. În momentul trecerii în ”Țara Semiulunei”, Napoli ar fi adăugat în contract şi o ”clauză anti-Serie A”, care le interzice celor de la Galatasaray să-l vândă pe Osimhen unei echipe italiene înainte de 2027, sub protecţia unei penalităţi usturătoare, care ar dubla preţul de achiziţie.

Clauză secretă a lui Napoli la vânzarea lui Victor Osimhen

Se pare că cedarea lui Osimhen în Serie A ar costa-o pe Galatasaray încă 75 de milioane de euro, pentru că aceasta este suma trecută de Napoli în clauza secretă!

Prevederea nu ar fi, însă, valabilă pe tot parcursul contractului cu Galatasaray, ci doar pentru doi ani de contract, adică până în vara anului 2027. Din acel moment, clauza nu mai poate fi activată, va expira.

Trecerea lui Osimhen la Juventus a fost intens vehiculată și după partida retur din Liga Campionilor dintre italieni și Galatasaray, de la Torino, când atacantul nu s-a bucurat după ce a marcat.