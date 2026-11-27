În ultima vreme, Laurențiu Reghecampf s-a arătat iritat atunci când reporterii l-au întrebat de hotărârile lui Gigi Becali sau de relația pe care o are cu patronul roș-albaștrilor.

Laurențiu Reghecampf, iritat din nou de jurnaliști

Tehnicianul a reacționat asemănător cel mai recent la conferința de presă premergătoare partidei cu Csikszereda de pe teren propriu.

Laurențiu Reghecampf a fost întrebat cum decurg discuțiile cu Gigi Becali, în contextul în care latifundiarul a fost agresiv în spațiul public și a bruscat un jurnalist pe 23 noiembrie.

Reghecampf i-a răspuns jurnalistului că nu este frumos ceea ce face și a susținut că dialogurile sale cu Gigi Becali sunt foarte bune.

Reghecampf: „Dialogurile mele sunt foarte bune”

„Puneți-mi altă întrebare, vă rog frumos. În primul rând, nu e frumos ce faceți. Știți că nu comentez acest lucru. Dacă vi se pare că e un gest care nu a fost la locul lui, ar trebui să-i spuneți.

Dialogurile mele sunt foarte bune, discutăm în fiecare zi de mai multe ori și discutăm de ce ne interesează pe noi”, a transmis Laurențiu Reghecampf, la conferința de presă premergătoare meciului cu Csikszereda.

FCSB - Csikszereda, duel contând pentru etapa a 17-a, se joacă sâmbătă, de la 20:00. Gazdele ocupă locul nouă în Superligă, cu 22 de puncte, iar oaspeții ultima poziție, cu șase puncte.