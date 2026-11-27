Edi Iordănescu este noul antrenor al lui Watford, iar fanii echipei și-a dat cu părerea după instalarea românului pe banca echipei lor favorite.

Tehnicianul român a susținut prima conferință de presă din postura de tehnician al formației din Championship și a dezvăluit cum a ajuns să semneze cu Watford.

Fanii lui Watford, sceptici după numirea lui Edi Iordănescu: „Aduceți-l înapoi!”

Numirea lui Edi Iordănescu pe banca lui Watford nu i-a luat prin surprindere doar pe suporterii fotbalului din România, cu și pe fanii englezi.

BBC.com a realizat un articol în care prezintă o parte din opiniile pe care le-au transmis suporterii formației din Championship după ce Edi Iordănescu a fost numit în funcția de antrenor.

Mulți dintre fanii lui Watford sunt pesimiști în ceea ce privește viitorul clubului, mai ales că situația de la Watford este extrem de complicată.

„Din păcate, numirea unui nou antrenor principal la Watford este ca și cum ai rearanja șezlongurile de pe Titanic. Nimic nu se va schimba până când Gino Pozzo nu va pleca de la club. Mult succes, Edward!”, a fost părea unui fan, după numirea lui Edi Iordănescu pe banca lui Watford.

„Ca să spun lucrurilor pe nume, nu – Iordănescu NU este omul potrivit. Niciunul dintre antrenorii numiți în ultimii doi-trei ani nu a fost. Conducerea a încercat de toate, dar nimic nu funcționează, pentru că nu le oferă antrenorilor suficient timp. Uitați-vă la Tom Cleverley la Plymouth: i s-a acordat timp, iar lucrurile încep să funcționeze. La fel s-a întâmplat și cu Edwards la Luton, precum și cu alți antrenori care au fost concediați în trecut”, a explicat un fan alt fan al lui Watford.

„Sunt mereu optimist și am un sentiment bun în privința acestei numiri, dar am avut același sentiment și în cazul lui Valérien Ismaël, Ed Still, Paulo Pezzolano, Dionisi și al tuturor celorlalți. Aduceți-l înapoi pe Tom Cleverley! Un jucător adevărat, un antrenor adevărat”, a spus un alt suporter despre antrenorul român.