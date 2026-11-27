Florin Gardoș a comentat numirea lui Edi Iordănescu la Watford și a explicat care sunt atuurile antrenorului român pentru a reuși în Championship.

Fostul fotbalist devenit oficial la Chindia Târgoviște a menționat capacitatea lui Edi Iordănescu de a sacrifica jucătorii care nu îi sunt pe plac, așa cum a fost cazul lui Alex Mitriță, pe vremea când Iordănescu Jr. era selecționerul României.

De altfel, Gardoș a amintit și de engleza vorbită de Edi Iordănescu, talent care l-a impresionat chiar și pe Mihai Stoica.

”Ca expunere, CV și viitor, ar fi extraordinar pentru Edi Iordănescu să reușească. Din Championship poți să mergi în Premier League și, probabil, mult mai ușor în top 5 campionate. La națională a arătat că este dispus să sacrifice niște oameni, mă refer în primul rând la Mitriță.

Îmi aduc aminte că atunci discuțiile erau de ce nu e convocat Mitriță. Nu era el mulțumit de Mitriță și nu l-a mai chemat din momentul ăla. Am văzut niște imagini și am văzut cât de bine vorbește engleză. Îi vine foarte natural, iar acesta e un mare avantaj.

Una e să folosești un translator, alta este să transmiți ce ai de transmis. Deja vine cu o experiență importantă, chiar dacă la nivel de club a stat destul de puțin, a avut acea experiență la echipa națională. A ajuns la un nivel bun”, a spus Florin Gardoș la VOYO SPORT LIVE.