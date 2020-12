Laszlo Balint ataca arbitrajul dupa FCSB 3-0 UTA! "La un moment dat, aveam impresia de pe margine ca aveam nevoie de un fileu, ca sa nu ii atingem pe ei!"

FCSB a castigat pe teren propriu, impotriva lui UTA Arad, scor 3-0, intr-un meci din etapa a 12-a a Ligii 1.

Laszlo Balint a fost dezamagit la sfarsitul partidei si a contestat arbitrajul. Antrenorul aradenilor a declarat ca arbitrul dictat doar decizii in favoarea FCSB-ului din orice contact.

"Dezamagirea este destul de mare pentru ca aveam asteptari. Din punct de vedere ofensiv nu am facut cel mai bun joc, dar din punct de vedere defensiv cred ca am stat foarte bine si cel putin cat am fost in egalitate numerica nu cred ca am avut foarte mari probleme.

Poate are trebui sa avem parte de mai mult respect. Nu vreau sa comentez arbitrajul, consider ca sunt suficienti de multi specialisti care sa comenteze arbitrajul. Vreau doar sa spun ca la un moment dat, aveam impresia de pe margine ca aveam nevoie de un fileu ca sa nu ii atingem pe cei de la FCSB, pentru ca la orice contact se dadea in favoarea lor.

Dar nu asta este cauza careia noi am pierdut. Bineinteles, ca dupa 1-o nu mai aveam nimic de pierdut, am incercat si noi sa iesim sa ne desfacem, stiam foarte bine ca FCSB in momentul cand are spatii este periculoasa si s-a demonstrat", a declarat antrenorul lui UTA Arad.