Laszlo Balint, dezamagit dupa egalul cu Academica Clinceni: "Din pacate acest stadion nou nu ne-a adus bucuria victoriei"

UTA Arad a remizat pe teren propriu cu Academica Clinceni, scor 0-0.

Antrenorul lui UTA Arad nu a fost multumit dupa acest rezultat de egalitate. El a declarat ca se simte deranjat de faptul ca echipa nu a reusit pana acum nicio victorie pe noul stadion din Arad.

"Se pare ca nu am reusit sa ii fac sa intelega ca trebuie sa intre in meci concentrati, ce trebuie sa avem atutidinea care ne permite sa jucam rapid pentru ca intalnim o echipa care asteapta orice greseala a noastra. Asa s-a si intamplat. Din cate ati vazut, toate atacurile din prima repriza au venit un urma unor greseli foarte mari ale noastre. Din fericire ne-am revenit in repriza a doua ca si mentalitate, ca si atitudine. S-a vazut ca si-au dorit. Nu putem sa ne ridicam din acea zona a clasamentului. O victorie astazi putean sa ne puna pe locul 7. Le-am spus si baietilor ca e pacat, ratam niste ocazii de a avansa in clasament.

Din pacate nu reusim sa castigam la Arad, ceea ce pentru mine este deranjant. Acest stadion nou nu ne-a adus acest sentiment al victoriei, si este dureros ca au trecut deja 3 etape si nu reusim nici noi sa ne bucuram si nici sa ii bucuram pe fani", a declarat antrenorul aradenilor.