Dinamo si UTA Arad s-au intalnit in a cincea etapa din Liga 1.

In timpul meciului, pe unul dintre posturile care difuzau partida dintre cele doua, pe ecran a aparut grafica in care apareau doua mesaje, chiar in timpul in care Hora se pregatea sa execute penalty-ul.

"FCSB e Steaua, Craiova clona!" s-a vazut pe micile ecrane, in locul unei grafici cu clasamentul din Liga 1!



Sursa foto: ProSport.