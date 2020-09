Dinamo - UTA Arad, LIVE TEXT de la ora 21:00 | Contra vrea sa lege doua victorii in Liga 1! "Cainii rosii", fara succes pe teren propriu de 7 luni! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din campionatele de top pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

De la ora 21:00, Dinamo primeste vizita celor de la UTA Arad, intr-o partida din a 5-a etapa a Ligii 1.

Cosmin Contra isi doreste sa obtina prima victorie pe teren propriu in noul sezon. Primul meci castigat de dinamovisti in actuala stagiune a avut loc in etapa precedenta, in fata celor de la Gaz Metan Medias (3-1).

"Cainii rosii" au 5 puncte in acest moment, fiind invinsi de Chindia Targoviste (1-0) si obtinand doua rezultate de egalitate, cu FC Hermannstadt (1-1) si FC Botosani (1-1).

De cealalta parte, UTA a pierdut un singur meci in acest sezon, cel cu Poli Iasi (3-2). In celelalte trei etape, aradenii au obtinut 3 remize, in partidele cu FC Viitorul (1-1), FC Voluntari (0-0) si FC Arges (1-1).

Cea mai recenta intalnire directa dintre cele doua echipe dateaza din septembrie 2019, cand Dinamo o invingea cu 3-1 pe UTA, intr-un meci din 16-imile de finala ale Cupei Romaniei.

Partida dintre Dinamo si UTA Arad este programata de la 21:00 si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Echipele probabile:

Dinamo: Mejias - Gonzalez, Puljic, Grigore, Lopez - Sorescu, Gol, Rauta, Camara - Nemec, Borcea

Rezerva: Rene, Ehmann, Borja Valle, Serban, Magureanu, Bejan, Fabbrini, Cretu, Bani

UTA Arad: Moldovan - Tomozei, Erico, Benga, Roumpoulakou - Tescan, Rosu, Albu, Ursu - Hora, Rus

Rezerve: Balauru, Ionita I, Melinte, Ilie, Pleasca, Buhacianu, Klapan, Morar, Rusu