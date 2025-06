Alexandru Chipciu, ajuns la 36 de ani și piesă de bază la U Cluj, a vorbit despre momentul despărțirii de FCSB, în vara lui 2016.

Fostul internațional a explicat că, pe lângă dorința de a câștiga mai mulți bani la Anderlecht, un episod tensionat cu Gigi Becali, în care a fost forțat să renunțe la 75.000 de euro, a cântărit decisiv.



Chipciu și-a amintit de perioada agitată de la finalul aventurii sale la echipa roș-albastră, când, deși era cel mai bine plătit jucător din lot, cu 30.000 de euro lunar, era și principala țintă a criticilor venite din tribune.



"Eram și cel mai bine plătit și cel mai criticat în perioada aia. Mamă, mă huiduia tot stadionul", a povestit mijlocașul pentru Golazo, recunoscând că motivația financiară a fost importantă în decizia de a pleca în Belgia, unde salariul său s-a dublat. "Am zis eu că n-o să trag de 30.000 de euro toată viața. Îmi doream să mă duc să iau mai mulți bani, nu să mă plafonez. Am ajuns la 'dublu' la Anderlecht", a mai spus el.



"Nea Gigi, dar v-am adus profit!"



Pe lângă aspectul sportiv și financiar, Chipciu a rămas cu un gust amar din cauza modului în care s-a finalizat negocierea cu patronul FCSB. Jucătorul mai avea de încasat două salarii și jumătate, aproximativ 75.000 de euro, sumă la care Becali i-a cerut să renunțe pentru a-i facilita transferul.



"M-am supărat atunci că nu mi-a dat, pentru că luase și bani pe mine. Mi-a zis 'bă, tată, lasă banii ăia'. În fine, altora pe care îi dădea afară la momentul ăla le dădea bani să plece! Și i-am zis 'da, nea Gigi, dar v-am adus profit'", a încheiat Chipciu, subliniind paradoxul situației.



Transferul lui Alexandru Chipciu la Anderlecht s-a realizat în schimbul a 3 milioane de euro, o afacere profitabilă pentru clubul lui Gigi Becali. Pentru FCSB, Chipciu a evoluat în 169 de meciuri, reușind să marcheze 34 de goluri și să ofere 38 de pase decisive.