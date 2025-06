Denis Alibec, mesaj pentru Gigi Becali

Denis Alibec a avut de transmis un mesaj pentru finanțatorul de la FCSB după ce a marcat în amicalul cu Almere City. Atacantul transferat în această vară de la Farul Constanța a înscris din lovitură liberă.

Alibec a transmis că își dorește ca Gigi Becali să se țină de cuvânt și să nu îl critice în aparițiile sale publice.

”Orice jucător îşi doreşte să joace în Champions. A fost o decizie grea, pentru că am spus că nu voi mai veni. Am vorbit cu persoane apropiate mie şi am decis să revin!

Ne-am înţeles într-un fel (n.r. cu Gigi Becali), sper să se ţină de cuvânt şi eu să fac meciuri cât mai bune ca să nu aibă de ce să iasă la TV. E important să ai linişte, am o vârstă, depinde doar de mine să îmi fac eu treaba”, a spus Denis Alibec.