Sa mai vrem VAR in Liga 1?! Arbitrajul video, DEGEABA la Londra! Arbitrii au IGNORAT un fault la Carrasco in interiorul careului

Chelsea a jucat returul optimilor de finala din UEFA Champions League, impotriva lui Atletico Madrid.

In tur, Chelsea a castigat cu 1-0 in meciul de pe National Arena, datorita golului superb inscris de Giroud din foarfeca. In minutul 26, Cesar Azpilicueta a trimis o pasa in spate catre portarul Mendy. Carrasco si-a dat seama ca mingea este pasata prea incet si i-a luat fata jucatorului de la Chelsea. Azpilicueta il trage usor din spate pe jucatorul belgian, dar arbitrul nu a dictat lovitura de la 11 metri.

Cei din camera VAR nu s-au sesizat, iar partida a continuat. Londonezii au deschis scorul pana la urma in minutul 37. Hakim Ziyech a impins mingea in poarta dupa o pasa venita din banda de la Timo Werner.