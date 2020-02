"La mine psiholog e Hristos si Sfanta Cruce!" Gigi Becali a luat FOC cand l-a auzit pe Vintila ca vrea un psiholog la echipa! Ce decizie a luat patronul ros-albastrilor dupa ce a explodat in direct la TV

Gigi Becali a luat foc cand a auzit despre posibila colaborare cu un psiholog la FCSB.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre situatia echipei sale si despre posibilitatea de a angaja un psiholog la echipa. Acesta nu concepe o astfel de situatie si a oferit o serie de declaratii fabuloase.

"Nu fac eu asa ceva, Doamne fereste! La mine psihologul e Hristos si rugaciunea si Sfanta Cruce. Ce aia psiholog? Cum sa dea suport moral psihologul? Suport moral la rugaciune, la Sfanta liturghie: Doamne Iisuse Hristoase. Sa le dea jucatorilor minte cat miliardele de miliarde de psihologi, daca e sa fie si daca merit eu. Si daca nu merit eu, mancam bataie. Dar nu ca aduc psiholog. Cum adica? Psihologul la oameni care sunt bolnavi cu adevarat. Toate nationalele au psihologi la ei, dar la mine psiholog e Hristos.

Totul numai in Hristos, in Sfanta Cruce si in liturghie, asa-i la mine psihologul, m-ai inteles? Ce sa le faca psihologul? Daca are omul ceva, probleme.. nu stiu. Mental exista rugaciunea. Noi avem mental o magazie. Si noi daca magazia aia o incarcam cu lucruri bune, Dumnezeu face si ne ies toata viata. Adica sa ne antrenam, facem, dregem, ne gandim la fotbal. Daca noi in magazia aia lasam dracii sa incarce magazia capului nostru cu gandurile lor dracesti atunci avem nevoie de psiholog.

Dupa meciul pierdut in fata celor de la Dinamo, Bogdan Vintila a spus ca ar fi nevoie de un psiholog la echipa, iar acest lucru l-a scos din minti pe Gigi Becali.

Da, Vintila angajeaza, dar la echipa la el, nu la echipa mea. Cand face echipa, angajeaza un psiholog. Cand o sa aiba el echipa, el, proprietar, Vintila, o sa puna psiholog. Acum vreo zece ani voiau tot asa, cu psiholog. Le-am zis, du-te ma de aici, niciun psiholog! Nu am acceptat psiholog si am facut ceva in fotbal. Si poate o sa fac, cred eu ca o sa fac. La ortodoxi nu ne nevoie de mental coach, e Duhul Sfant. La noi e Duhul Sfant psihologul nostru, e ingerul pazitor de la sfantul botez, sfanta taina a botezului. Are nevoie de Dumnezeu prin Duhul Sfant de psiholog. Psiholog te invata Duhul Sfant si harul ce sa faci. Nu am nevoie de psiholog", a declarat Gigi Becali, la Pro X.