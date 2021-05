EXCLUSIV | "Eu l-am cunoscut pe Todoran, acum 3-4 ani! M-a impresionat!" Fostul presedinte al Ligii a dat verdictul

Dinu Todoran a fost anuntat ca fiind urmatorul antrenor al celor de la FCSB.

Gigi Becali nu a pierdut timpul si i-a gasit inlocuitor lui Toni Petrea, insa numele pe care l-a ales a surprins pe toata lumea. Dinu Todoran, fost antrenor la Slatina in finalul sezonului din Liga a 2-a, a fost adus pentru a incerca sa castige un nou titlu pentru bucuresteni, primul dupa 7 ani de seceta.

Dumitru Dragomir, fostul presedinte al LPF-ului, e de parere ca alegerea facuta de Becali este una buna si ca tehnicianul este unul foarte serios. Mitica i-a laudat si pe Edi Iordanescu si Mihai Iosif, iar despre primul spune ca este mai bun decat tatal sau, Anghel Iordanescu.

"Eu l-am cunoscut pe Todoran la Voluntari, acum 3-4 ani cand m-a rugat primarul Pandele sa-i ajuta sa nu pice. Domne, m-a impresionat. E un baiat extrem de serios. Nu are prestanta lui Mourinho sau Mutu, dar o sa vedeti ca o sa faca treaba. Bine, Iordanescu, e antrenor de top, e de talia tatalui.



Parerea mea e ca mai bun decat Anghel. E mai citit. Nu vedeti ca Iosif nu zice nimic. Nu am vazut in viata mea de cand sunt in fotbal antrenor care sa se multumeasca cu putin si sa munceasca pe branci de dimineata pana seara. E diabolic! Are o inteligenta nativa cum rar am intalnit.

De la Valentin Stanescu nu am intalnit altul cu atat minte ca asta. Cine are curaj sa-l schimbe? A, daca nu aduc jucatori, sa-l schimbe, ca oricum e prima victima. Pai daca-l dai afara, te alearga galeria pe sine", a spus Dumitru Dragomir la Ora Exacta in Sport.