Grozav, ironizat dupa ce a semnat cu Dinamo! "S-a intors ca sa joace in B"

Fost numar 10 la nationala, Gicu Grozav a revenit in Liga 1 pentru a evolua la Dinamo Bucuresti.

Grozav nu a mai evoluat de jumatate de an si acum a semnat cu Dinamo Bucuresti un contract valabil pe doua sezoane.

Nu toata lumea priveste cu ochi buni revenirea lui Grozav in Romania.



"Al doilea an o sa-l petreci in B", l-au ironizat rivalii pe Gicu Grozav.

Nici Danut Lupu nu l-a menajat pe fostul fotbalist de la Petrolul si U Cluj.



"Daca mai astepta vreo sase luni, putea sa se lase", a spus legenda din Stefan cel Mare.

Grozav a aparut la vizita medicala cu un tricou pe care era inscriptionat mesajul "mandru ca sunt roman". Doar ca selectionerul nu are de gand sa-l cheme prea curand la nationala.

Keseru si Tucudean sunt principalele guri de foc ale primei selectionate in timp ce Florin Andone este si el in revenire dupa accidentare.

"Ma gandesc la nationala. Sper sa fac jocuri cat mai bune si sa ajung in echipa cat mai repede", a declarat Grozav.