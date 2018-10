"L-au ales pe altul, asta a fost!" Reactie SURPRIZA a lui Mitrita dupa anuntul lui Becali! Ce spune de un transfer la FCSB

Alex Mitrita a reactionat dupa anuntul lui Becali.

Patronul FCSB a spus ca e gata sa plateasca oricand 3 milioane de euro pentru a-l transfera pe starul Craiovei.

Mitrita nu e interesat sa ajunga la rivala CSU din Liga 1. Vrea sa plece doar in strainatate. Mitrita lasa de inteles ca e suparat pe ros-albastri, care l-au preferat in 2013 pe Alex Tarnovan in locul sau. Mitrita a jucat pentru Steaua in Youth League, dupa ce echipa lui Becali a castigat campionatul si a fost obligata sa-si formeze o grupa de U19 care sa o reprezinte in Europa.

"Nu am discutat cu cei de la Steaua. Sunt la Craiova, ma gandesc la Craiova si nu vreau sa ma duc la Steaua. Nu imi pare rau ca am plecat de la Steaua atunci cand am facut-o. A fost o experienta buna, am avut de invatat. Apoi, am fost in Italia, o alta experienta din care am invatat. Nici nu vreau sa ma gandesc la plecarea mea de atunci. A ramas Tarnovan, l-au preferat pe el, eu m-am dus la Viitorul si a fost foarte bine intr-un final. Nici nu-l cunosc pe domnul Becali, asa ca nu am apucat sa discut despre episodul asta cu el", a spus Mitrita pentru Fanatik.