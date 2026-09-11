Gigi Becali, anunțul momentului despre Dan Petrescu la FCSB: „Colaborez cu el”

Fără angajament din vara lui 2025, de când a plecat de la CFR Cluj, Dan Petrescu urmărește cu atenție întrecerea internă. Antrenorul a transmis că va reveni în „iarbă” la startul sezonului următor, iar în ultima perioadă s-a discutat despre o instalare a acestuia la FCSB.

Gigi Becali, anunțul momentului despre Dan Petrescu la FCSB

După ce inițial a dezvăluit la VOYO SPORT LIVE că visul lui Dan Petrescu este să ia titlul cu FCSB, Gigi Becali a oferit mai multe detalii despre relația dintre cei doi.

Mai exact, patronul FCSB a transmis că există deja o colaborare, Dan Petrescu oferindu-i sfaturi la telefon. Gigi Becali a evitat să ofere un verdict clar despre viitorul „Bursucului” la FCSB, însă a lăsat loc de interpretări.

„Să vorbim de asta nu are rost. Dacă el, Baciu, să zicem că ia campionatul, mai are rost să mai vorbești? Vestea bună e că eu colaborez cu Dan Petrescu. Vorbesc cu el, îmi dă sfaturi.

Mi-a spus: 'Bă, Gigi, visul meu e să antrenez Steaua. Steaua asta, nu cealaltă. Acesta e visul meu, să iau campionatul cu Steaua,. Asta e o veste bună, nu?", a declarat Gigi Becali, potrivit Digi Sport.