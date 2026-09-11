Gigi Becali, anunțul momentului despre Dan Petrescu la FCSB: „Colaborez cu el”

Gigi Becali, anunțul momentului despre Dan Petrescu la FCSB: „Colaborez cu el” Superliga
SPORT.RO
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Dan Petrescu ar putea deveni antrenor la FCSB.

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Fără angajament din vara lui 2025, de când a plecat de la CFR Cluj, Dan Petrescu urmărește cu atenție întrecerea internă. Antrenorul a transmis că va reveni în „iarbă” la startul sezonului următor, iar în ultima perioadă s-a discutat despre o instalare a acestuia la FCSB.

Gigi Becali, anunțul momentului despre Dan Petrescu la FCSB

După ce inițial a dezvăluit la VOYO SPORT LIVE că visul lui Dan Petrescu este să ia titlul cu FCSB, Gigi Becali a oferit mai multe detalii despre relația dintre cei doi.

Mai exact, patronul FCSB a transmis că există deja o colaborare, Dan Petrescu oferindu-i sfaturi la telefon. Gigi Becali a evitat să ofere un verdict clar despre viitorul „Bursucului” la FCSB, însă a lăsat loc de interpretări.

„Să vorbim de asta nu are rost. Dacă el, Baciu, să zicem că ia campionatul, mai are rost să mai vorbești? Vestea bună e că eu colaborez cu Dan Petrescu. Vorbesc cu el, îmi dă sfaturi.

Mi-a spus: 'Bă, Gigi, visul meu e să antrenez Steaua. Steaua asta, nu cealaltă. Acesta e visul meu, să iau campionatul cu Steaua,. Asta e o veste bună, nu?", a declarat Gigi Becali, potrivit Digi Sport.

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Ce a declarat Gigi Becali despre Petrescu

Într-o intervenție la VOYO SPORT LIVE, Gigi Becali a mărturisit că există varianta ca Dan Petrescu să îi ia locul lui Marius Baciu, însă abia în vara anului 2027. Potrivit spuselor omului de afaceri, visul „Bursucului” este să triumfe la formația roș-albastră.

„El a spus că visul lui este să antreneze și să ia campionatul cu Steaua (n.r.- se referă la FCSB). Asta a zis că e visul lui. Că el a luat cu CFR-ul și a mai luat cu o echipă în România (n.r.- Unirea Urziceni). A zis: 'Vreau să iau și cu a treia în România! Eu am crescut acolo. Ăsta e visul meu, să iau campionatul cu Steaua'. 

Dar numai din vară putem vorbi, pentru că așa i-a dat medicul voie (n.r.- să revină în antrenorat). Acum, spun un lucru, Petrescu chiar este un antrenor căruia îi dau mașina pe mână, ia cheile și îl las să conducă unde vrea el. Ăla îți conduce mașina, nu se joacă. (...)

Dan Petrescu mi-a și zis: <<Băi Gigi, eu dacă vin, nu am nevoie de bani, am bani destui, nu mă interesează>>. Dar a zis așa: <<Oricând poți să mă suni să îți dau o părere>>. Mi-a zis cu atacanții și mi-a mai zis: <<Băi, Gigi, părerea mea e că Universitatea Craiova era peste tine, acum ești peste ei.

Korenica și Muhar sunt doi jucători pe care îi luam cu mine oriunde mă ducea, iar Drăguș e cel mai puternic atacant din România. Ai luat trei jucători de mare calitate>>. El mi-a spus ce joacă, cum joacă Korenica și Muhar, că vine și la finalizare, că poate să joace și inter”, a declarat Gigi Becali, la VOYO SPORT LIVE

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