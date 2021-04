Anuntul momentului despre starea lui Koljic! Atacantul Craiovei are probleme si pleaca de urgenta din tara: "Nu s-a simtit prea bine!"

Elvir Koljic (25 ani) continua sa aiba probleme serioase!

Atacantul Craiovei are in continuare probleme dupa accidentarea suferita in startul sezonului, dupa ce Ovidiu Mihalache, jucatorul lui Poli Iasi a intrat dur la el si i-a provocat o fractura.

Absent pentru mai bine de jumatate de sezon, Koljic a fost integrat treptat in echipa, insa se pare ca nu a scapat de probleme! Dupa meciul din semifinalele Cupei Romaniei cu Viitorul Pandurii Targu Jiu, bosniacul s-a resimtit in urma celor 45 de minute de joc bifate.

Sorin Cartu a vorbit despre situatia lui Koljic si a dezvaluit ca atacantul bosniac va parasi de urgenta tara si va merge in Portugalia, acolo unde va efectua un RMN.

"Sa vedem… nu simte el, probabil mai resimte niste… nu stiu, vedem. Deocamdata, RMN-ul am inteles ca nu a rezultat nimica, dar se pare ca se duce in Portugalia sa faca un RMN. Nu s-a simtit prea bine dupa repriza aia. De aia face RMN-ul, sa vada ce il deranjeaza", a spus Sorin Cartu pentru ProSport.