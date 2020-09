Pleaca Koljic la Dinamo Kiev?! Reactia lui Sorin Cartu: "Ar putea sa fie o solutie foarte buna pentru ei"

Mircea Lucescu a pus ochii pe Elvir Koljic (25 de ani), atacantul Universitatii Craiova.

Clubul ucrainean ar fi dispus sa ofere 7 milioane de euro pentru bosniac. Oficialul Craiovei, Sorin Cartu, sustine ca pana in acest moment echipa nu a primit o oferta concreta. Cu toate acestea, el a declarat ca a studiat echipa lui Mircea Lucescu, iar Koljic ar putea fi o varianta buna.

"Nu stiu ce sa spun. Noi nu avem preocuprarea asta. E o oferta in presa. Sa fie concreta. In momentul in care faci oferta, discuti, faci, te prezinti si asa mai departe. O sa fie niste zvonuri. Poate sa fie intr-o lista in care mai sunt si altii de care sunt interesati. Deocamdata nu e nicio chestie concreta. Nu am auzit de nicio discutie a domnului Rotaru cu conducatorii lui Dinamo Kiev. Faptul ca ei s-ar fi gandit la Elvir Koljic nu e nimic iesit din comun.



Ceea ce am vazut eu la Dinamo Kiev in cele doua meciuri, apropo de atacantul central, nu i-am retinut acum numele, dar ar putea sa fie o solutie foarte buna pentru ei. Mai ales ca pentru o echipa precum Dinamo Kiev si ceea ce reprezinta si prezenta in Champions League. Sumele care se vehiculeaza nu stiu daca ar putea sa le rezolve in alta parte cu un alt atacant. Daca aduci din Barzilia sunt mult mai mari. Ori ceea ce prezinta Koljic la ora actuala si starea lui si tonusul lui fizic, cum se prezinta, poate sa fie o slutie buna si in raport pret calitate", a declarat Sorin Cartu pentru DigiSport.