Fostul jucător de la FCSB a vorbit despre ratarea play-off-ului de către campioana en-titre, dar și despre numirea până în vară a lui Mirel Rădoi.

Claudiu Keșeru: ”Surprinzător, nu mă așteptam!”

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, Claudiu Keșeru s-a declarat surprins de revenirea lui Mirel Rădoi la FCSB, având în vedere modalitatea în care s-a produs despărțirea la mandatul precedent.

Totuși, Keșeru a avut cuvinte de laudă pentru antrenorul de la FCSB și s-a arătat convins că Rădoi poate duce echipa patronată de Gigi Becali în Conference League.

”Surprinzător, nu mă așteptam în momentul de față (n.r. ca Rădoi să meargă la FCSB). Nu mă așteptam să meargă la FCSB. A venit imediat după ce am plecat în 2015. Știu că a fost foarte apreciat la momentul respectiv de toți cei prezenți. Ce s-a întâmplat ulterior nu mă privește. Îl apreciez foarte mult, am avut ocazia să lucrăm și la echipa națională.

Cu siguranță (n.r. FCSB poate merge în Conference League), am urmărit intervențiile avute în spațiul public și e total pregătit și determinat să facă lucrul ăsta. Să sperăm să fie. Până la urmă, întreaga Românie are de pierdut de pe urma faptului că FCSB nu e în play-off. Asta e, să sperăm că se vor trage concluziile bune pe termen mediu și lung, încât să se vadă de ce nu s-a calificat anul acesta”, a spus Claudiu Keșeru pentru PRO TV și Sport.ro.