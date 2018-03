Kapetanos si-a anuntat revenirea in Romania: "Am negociat deja!" Mesaj pentru stelisti

Pantelis Kapetanos e liber de contract si a jucat ultima data in februarie 2017.

Ramas fara echipa, Kapetanos a fost aproape sa revina in Liga I de doua ori. A ales sa evite echipele cu probleme financiare, iar acum isi cauta din nou angajament. El spune ca Dinamo e singura echipa la care nu ar juca pentru ca a ramas fan Steaua.

"Sincer, vreau. Am fost aproape de Iasi in vara, dar am ramas cu familia. Copiii sunt la scoala aici, e mai greu. Si in iarna a vorbit agentul meu cu echipe de acolo. Eu voi incerca si la vara, vreau sa imi termin cariera in Romania. Pentru mine si familia mea a fost foarte bine acolo.

Nu pot sa spun numele. Au fost doua echipe din play-out. Agentul mi-a spus ca situatia e grea, ca nu sunt bani si organizarea nu e foarte buna. Am decis ca e mai bine sa astept", a declarat Kapetanos pentru Betano.

"Am jucat la Steaua, nu pot sa merg la Dinamo. Pentru mine asa e.

Nu stiu ce s-a intamplat dar pentru mine e doar o echipa Steaua, cea din prima liga. Si pentru toata lumea. Nu sustin echipa din liga a patra.", mai spune atacantul grec cu 128 de meciuri si 48 de goluri inscrise.

Kapetanos a jucat atat la Steaua cat si la CFR, iar diseara crede ca va fi un duel echilibrat.



"Va fi un meci echilibrat, e un derby, sansele sunt 50-50. CFR are avantajul ca joaca acasa, dar Steaua are mai multa experienta. Sunt cele mai bune echipe acum. Urmaresc in fiecare saptamana ce se intampla acolo. Citesc presa, ma uit la rezumate. Am avut cea mai buna perioada din cariera mea in Romania, nu am avut accidentari, am reusit sa dau tot. Cu CFR am castigat primul meu trofeu, a fost cea mai mare bucurie a mea", a incheiat atacantul in varsta de 34 de ani.