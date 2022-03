Plan "falimentar"!? Pantelis Kapetanos îl contrează pe Gigi Becali 

FC Argeș - FCSB e azi, de la 19:00, în etapa a doua a play-off-ului Ligii 1.

FCSB se poate apropia la cinci puncte de liderul CFR, după ce ardelenii au remizat ieri, în deplasare, cu Farul, scor 0-0.

Pantelis Kapetanos (38 de ani) a devenit în România, pe vremea în care juca la FCSB sau CFR unul dintre cei mai importanți atacanți din Liga 1. Cu un simți al porții desăvârșit, fostul fotbalist a fost adulat și în Ghencea, și în Gruia.

Kapetanos a jucat la Cupa Mondială din 2010 pentru naționala Greciei, fiind convocat după evoluțiile concludente din Liga 1. E atent și acum la ce se întâmplă în primul eșalon din România și consideră că Ggi Becali ar trebui să nu se implice în privința alcătuirii lotului.

„Trebuie să înțeleagă și el că echipa nu merge așa. Trebuie să fie un antrenor, un manager, care să comande la echipă. Ok, știu că el iubește echipa foarte mult, am fost și eu acolo. A băgat mulți bani, numai el. Dar, când am fost eu acolo, echipa a făcut performanțe. Trebuie să înțeleagă și el, să nu se implice așa mult. Fiecare cu treaba lui.

Acum, FCSB are un lot cu mulți jucători tineri. E greu să câștigi așa campionatul. Ok, sunt jucători tineri, dar trebuie să fie și jucători cu experiență. Ultimul titlu a fost câștigat în 2015. Asta nu e normal pentru FCSB. De fapt, pentru Steaua, deoarece, pentru mine, a fost Steaua. Problema, acum, asta e. Prima dată, trebuie să-și recapete numele, să fie Steaua și după să se bată pentru titlu”, a declarat Pantelis Kapetanos, potrivit fanatik.ro.

Gigi Becali l-a scos din poarta FCSB-ului, recent, pe Andrei Vlad. Claudiu Keșeru nu mai prinde lotul roș-albaștrilor, iar finanțatorul vicecampioanei i-a transmis direct orădeanului că va pleca de la FCSB când îi expiră contractul, la finele lunii iunie.

18 goluri în 52 de partide a marcat Pantelis pentru CFR Cluj

35 de goluri în 90 de partide a înscris Pantelis pentru formația patronată de Gigi Becali

4 selecții în naționala Greciei a strâns actualul antrenor

Pantelis Kapetanos a dus lupte grele în Liga 1 cu fundași valoroși și era genul atacanului de careu, puternic, greu de deposedat. Atacant de gura porții, Kapetanos a rămas prieten cu mai mulți fotbaliști români alături de care a evoluat în Liga 1.

"Am petrecut ani frumoși în România, mai vorbesc și acum cu foști colegi, am reușit să câștig trofee la voi în țară și să leg prietenii solide. Cred că și fundașilor care m-au marcat le-a plăcut de mine. N-aș vrea să dau numele celui mai dur pentru că poate s-ar supărat altul. Dar mă voi întoarce în România, după ce-mi voi lua diploma de antrenor, intenționez să antrenez o echipă din România", declarat Kapetanos, în trecut, pentru Digi Sport.